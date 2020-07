Grande Fratello Vip 5, la richiesta assurda: 100 mila euro per essere concorrente: ecco di chi si tratta [FOTO]

Si lavora per la quinta edizione del Grande Fratello Vip

La terza stagione del Grande Fratello Vip si è conclusa lo scorso aprile attraversando uno dei momenti più bui del nostro Paese. Infatti i concorrenti hanno dovuto fare i conti con le notizie che arrivavano da fuori sull’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tuttavia la prima stagione condotta da Alfonso Signorini ha riscosso un grande successo a livello di pubblico al punto che i vertici di Mediaset hanno affidato nuovamente il reality show al direttore del magazine Chi.

Inoltre la quinta edizione prenderà il via il prossimo settembre sempre su Canale 5. Da settimane gli autori e la produzione stanno lavorando sodo per la realizzazione del cast e alcuni di essi hanno chiesto un compenso stellare. Di chi si tratta?

Bomba mediatica del settimanale di gossip Nuovo

Mancano alcune settimane per la messa in onda della quinta stagione del Grande Fratello Vip. Come accennato prima, anche questa sarà capitanata dal giornalista e direttore di Chi, Alfonso Signorini. Quest’ultimo e il gruppo d’autori del reality show prodotto dalla Endemol Shine Italy sono all’opera per formare il nuovo cast che, stando alle anticipazioni, sarà davvero stellare.

E mentre si rincorrono delle indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti della prossima edizione del GF Vip, la rivista di gossip Nuovo, diretta dal collega Riccardo Signoretti ha sganciato una vera e propria bomba mediatica. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Patrizia De Blanck avrebbe chiesto 100 mila euro per essere una gieffina vip

Stando a delle fonti anonime, sembra proprio che alla produzione del Grande Fratello Vip sarebbe arrivata una richiesta di un compenso davvero esagerata. Si tratta della contessa Patrizia De Blanck, già ex naufraga dell’Isola dei Famosi, molto amata dal padrone di casa Alfonso Signorini, che sembra abbia chiesto un cachet pari a 100 mila euro.

Le trattative la momento sono in corso e, sembra proprio, che il reality show di Canale 5 potrebbe vedere nella casa di Cinecittà anche l’inseparabile figlia Giada De Blanck. Al momento si tratta solo di un rumor e le dirette interessate non hanno confermato ma nemmeno smentito la notizia. Resta il fatto che madre e figlia all’interno della casa più spiata d’Italia sarebbe un bel colpo per Signorini dopo averle viste in Honduras.