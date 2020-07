Maria Elena Boschi, l’ex di Giulio Berruti lo smaschera: “Non ci eravamo lasciati, mi ha chiesto di rivederci…”

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: coppia dell’estate 2020

Senza ombra di dubbio la coppia dell’anomala estate 2020 è quella composta da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La loro relazione sentimentale da qualche settimana sta riempiendo le copertine di numerose riviste di gossip e pettegolezzi. Ma ad alimentare delle nuove informazioni sulla storia d’amore ci ha pensato un terzo incomodo. Stiamo parlando di Fran Kirchmair, ex fidanzata austriaca del noto attore.

La donna che di professione fa anch’essa l’attrice e produttrice ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù. Nel nuovo numero della settimanale si parla del loro rapporto non era ancora terminato quando sono apparse gli scatti con la deputata. Pare, inoltre, che l’affascinante professionista le abbia detto di rivedersi rassicurandola sulla natura del rapporto con la Parlamentare.

Fran Kirchmair smaschera il suo ex fidanzato

Intervistata dal periodico DiPiù, l’attrice austriaca ha detto che la sua storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. “Mi ha mentito e l’ho mollato. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?”, ha ribadito Fran Kirchmair alla nota rivista.

La produttrice ha anche detto che stavano passando un periodo abbastanza burrascoso e che in comune accordo avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione. “Non ci eravamo lasciati, riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto come se io non esistessi”, ha asserito la ragazza.

Il duro sfogo di Fran Kirchmair nei confronti di Giulio Berruti

A quanto pare Fran Kirchmair non vuole sentire ragioni ammettendo di aver avuto una lunga telefonata col suo ex Giulio Berruti: “Mi ha detto che con Maria Elena sono solo amici. Mi ha detto: “Non correre, rivediamoci, guardiamoci negli occhi e decidiamo cosa fare”. Una confusione assurda da cui ho deciso di tirarmi fuori”.

Poi l’attrice austriaca ha confessato anche che Giulio l’ha chiamata in questi giorni quando sul web è tornata a galla la loro storia d’amore. L’attore le ha comunicato di essere infastidito dal vortice del gossip nel quale è stato risucchiato. “Ha ripetuto: ‘Con la Boschi siamo solo amici. Lo trovo un atteggiamento incomprensibile: o mente a me, o mente alla Boschi o mente a se stesso'”, ha concluso la donna.