Harry e Meghan sono gelosi di William e Kate, arrivano le ultime rivelazioni

Harry e Meghan, tanto scompiglio per nulla, i due sempre accantonati perchè non all’altezza

Harry e Meghan hanno portato non poco scompiglio nella famiglia di lui abbandonando il tetto reale e dividendo le loro strade dalle loro. Ultimamente i due affermavano di sentirsi frustrati perché spesso venivano accantonati e tagliati fuori dai ruoli più prestigiosi.

Ovviamente questi ruoli andavano a William e Kate. Alla base di tutto sembrerebbe quindi esserci la gelosia. Secondo le rivelazioni di Harry e Meghan, erano abbandonati a loro stessi, lasciati come servitù, come ultima scelta perché ritenuti non all’altezza della situazione.

Questo è stato uno dei tanti motivi per i quali la coppia ha deciso di ricominciare la propria vita da zero. Le ultime rivelazioni venute fuori dalla biografia non autorizzata che raccontano del Duca e della Duchessa sono sbalorditive. I rapporti tra loro e la famiglia si sono rovinati sempre più tanto che a marzo le due coppie non si parlavano nemmeno, se non per affari che li costringevano a farlo. Infatti durante un impegno pubblico all’Abbazia di Westminster qualcuno ha notato che tra i 4 non c’è stato uno scambio di parola. Non si vedevano da gennaio, nonostante questo a seguito del ritiro dei Sussex dalla famiglia reale, tra fratelli e cognati non c’è stato alcun dialogo.

Harry e Meghan hanno rinunciato alla semplicità ed alla libertà per cedere al lusso ed agli sfarzi senza un motivo

Harry e Meghan non hanno avuto altra scelta, l’unica chance apparsa ai loro occhi è stata abbandonare la casa reale. Secondo voci di corridoio, Harry avrebbe preso questa decisione anche nel rispetto della moglie. La donna ha abbandonato la sua vita per entrare nella famiglia di lui.

Invece poi tutto è rimasto bloccato, è andato a rotoli. Tra l’altro entrambi sono amanti della libertà e della semplicità, quindi entrambi hanno rinunciato a qualcosa a cui hanno sempre aspirato senza un vero e proprio motivo. Una mancanza di rispetto enorme nei loro confronti.

Troppe intromissioni, Kate gli consigliò di lasciare Meghan prima del matrimonio

Come se non bastasse, altre voci parlano anche di un complotto di Kate che avrebbe più volte cercato di convincere Harry a lasciare Meghan proprio a pochi giorni dal matrimonio. Secondo lei infatti Meghan non sarebbe stata la donna giusta per lui. Varie intromissioni che i due non hanno accettato e che li hanno inevitabilmente condotti ad allontanarsi senza alcuna possibilità di ritorno.

Tra l’altro secondo le ultime dichiarazioni, quasi ufficiali, Harry si sarebbe pentito della scelta di allontanarsi dalla famiglia reale più che altro perché ha realizzato che i nonni non sono eterni e che è l’ultima cosa che vorrebbe sarebbe mancare al loro funerale.