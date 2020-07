Gerry Scotti fa fatica a camminare: l’inquietante foto diffusa da Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e le riprese inedite di Tu si que vales 2020

Da un paio di settimane Belen Rodriguez fa la pendolare tra Ibiza dove è in vacanza col figlio Santiago e il suo presunto nuovo fidanzato, e Roma dove vi si reca per lavoro. Infatti, nelle ultime ore, la modella argentina attraverso il suo profilo Instagram, ha ripreso un dietro le quinte delle registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, il talent show in onda a settembre, in prime time al sabato sera su Canale 5.

Durante la ripresa col suo cellulare non è passato inosservato ai suoi quasi dieci milioni di follower che Gerry Scotti, storico giudice del format insieme ai colleghi Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, con le stampelle e la gamba ingessata dietro le quinte del programma prodotto dalla Fascino. Per quale ragione? Cos’è successo al professionista pavese?

Gerry Scotti con le stampelle: cosa gli è acacduto?

Durante la ripresa con lo smartphone, Gerry Scotti ha ironizzato con la padrona di casa di Tu si que vales. Infatti rivolgendosi al conduttore di Caduta Libera che tornerà a fine agosto, ha detto: “Gerry fai un saluto…”. A quel punto il professionista pavese ha replicato così: “A chi… a chi… A tutti… ciao ed in gamba, eh…”.

Ovviamente ai seguaci della soubrette argentina e dell’intero popolo del web è venuto il dubbio. Si tratta solo di un’esigenza di scena oppure il presentatore è stato vittima di un incidente che l’ha costretto ad utilizzare le stampelle per deambulare? Al momento top secret, quindi dovremo aspettare l’autunno per capire cosa è accaduto realmente. (Continua dopo le foto)

Belen Rodriguez mostra un particolare su Sabrina Ferilli

Ma non è finita qui. Infatti durante le prove della nuova edizione di Tu si que vales, Belen Rodriguez che si è lasciata nuovamente con Stefano De Martino ha filmato anche Sabrina Ferilli. La presidentessa della giuria popolare per il secondo anno consecutivo, durante un break indossava ai piedi delle comode calzature.

Inoltre la soubrette argentina, sempre col suo cellulare ha inquadrato i due compagni d’avventura del talent show di Canale 5 Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara impegnati a ripassare il copione della puntata. Ovviamente tutti i contenuto sono stati condivisi sull’account IG della modella che ha un seguito di circa dieci milioni di follower. Non sono mancate le reazioni, commenti e likes.