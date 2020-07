Oroscopo 27 luglio 2020: Cancro in ripresa, Sagittario verso un cambiamento

L’Oroscopo del 27 luglio esorta i Sagittario a prendere una decisione in amore. I Cancro si risollevano dopo un periodo un po’ complesso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La settimana comincerà nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. Sarete molto produttivi per quanto riguarda il lavoro. Nei sentimenti, invece, è il caso di evitare di discutere per questioni futili. Cercate di restare tranquilli e di approfittare di questo momento di quiete.

Toro. Questo lunedì comincerà con un’aurea di nervosismo che vi circonderà e vi renderà parecchio turbati. Cercate di non alimentare le polemiche e le discussioni. l transito sarà di breve durata, ma gli effetti potrebbero essere parecchio pericolosi se non farete attenzione a come vi muoverete.

Gemelli. L’amore procede in modo abbastanza positivo, ma cercate di essere un po’ più realistici. Molte volte vi lasciate trasportare dalla fantasia e finite per idealizzare persone e situazioni. Nel lavoro dovete essere più concentrati, siete stanchi e forse c’è bisogno di una piccola pausa.

Cancro. L’oroscopo del 27 luglio, finalmente, denota il ritrovamento di un po’ di ottimismo che avevate perso da diverso tempo. Sarete più propensi a fidarvi del prossimo e ad instaurare nuove amicizie. Se siete single questo è il momento giusto per fare nuove conoscenze. Il lavoro procederà senza troppi intoppi.

Leone. Chi si sta cimentando in un nuovo progetto in amore potrebbe essere pervaso dai dubbi e dalle insicurezze. Non siete soliti mostrare questi sentimenti, ma stavolta non riuscirete proprio a farne a meno. Nel lavoro dovete essere cauti e attenti e non sottovalutare nessun aspetto, specie se siete impegnati in nuove trattative.

Vergine. La fase di transizione che è cominciata diverso tempo fa sta per raggiungere il suo massimo completamento. In amore potete lasciarvi trasportare da nuovi progetti e nuove opportunità. Se siete alla ricerca di una ventata di aria fresca questo è il momento giusto per approfittare.

Previsioni del 27 luglio fino a Pesci

Bilancia. L’Oroscopo del 27 luglio denota una giornata molto particolare per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Sarete pervasi da un profondo bisogno di farvi accettare dagli altri. Date troppo peso al giudizio esterno e questo vi spinge a reprimere parte delle vostre emozioni. Nel lavoro siete un po’ insicuri.

Scorpione. Periodo molto favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri e le nuove relazioni. Nel lavoro ci sono buone novità in arrivo. Chi era in attesa di una promozione o di un salto di qualità sarà molto favorito in questo periodo. Approfittate per parlarne con i vostri superiori.

Sagittario. Ottime opportunità nel lavoro per coloro i quali sono disposti a mettersi in gioco al 100%. Cogliete l’attimo, che certi treni passano una sola volta nella vita. In amore, invece, dovete fare un po’ di ordine e “pulizia”. Se una relazione non vi soddisfa più come prima non portatela avanti.

Capricorno. I nati sotto questo segno potranno tirare un sospiro di sollievo. Dopo tanti problemi affrontati in questo periodo, d’ora in poi inizierete a vedere dei miglioramenti. A lavoro ci saranno delle novità, ma cercate di badare bene a tutte le eventuali clausole. Non sempre le persone si comportano in modo sincero.

Acquario. La vostra preoccupazione continua ad essere la sfera economica. Ci sono troppe spese da sostenere e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi e preoccupati. Non fate il passo più lungo della gamba. In amore siete un po’ agitati. Appoggiatevi al partner e lasciate che vi aiuti se vi sentite tristi e provati.

Pesci. Prestate attenzione alle relazioni d’amore che nasceranno in questo periodo. Non è tutto oro quello che luccica e in questo momento siete poco capaci di capire la vera indole di una persona. Nel lavoro saranno favoriti coloro i quali svolgono mansioni di tipo artistico e creativo.