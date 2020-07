Karina Cascella svela perché non vuole tornare più a Napoli: “Evito perché so già…” (FOTO)

Nel corso della giornata di ieri, l’influencer Karina Cascella ha parlato con i suoi fan ed ha fatto delle confessioni in merito al suo passato e alla sua città natale, Napoli. Nello specifico, un utente le ha domandato per quale motivo è molto restia a tornare in tale posto.

L’opinionista, allora, ha colto la palla al balzo per parlare di una questione molto delicata che riguarda il suo trascorso familiare. S tratta di una motivazione molto seria che ha commosso i numerosi fan. Vediamo tutti i dettagli.

Il motivo per cui Karina non va a Napoli

Karina Cascella è originaria di Napoli. Nonostante questo, però, la protagonista non è quasi più tornata nella sua città di origine. Una volta raggiunta un’età consona per andare a vivere da sola, la donna si è trasferita altrove. Per un periodo è vissuta a Milano e poi si è trasferita insieme al suo nuovo compagno, Max, a Bergamo. Adesso è felicissima così, anche se la sua famiglia è ancora tutta a Napoli. Karina ha uno splendido rapporto con le sue sorelle, pertanto, alcune persone si sono chieste per quale motivo non le vada mai a trovare.

Ebbene, durante un botta e risposta su Instagram, la Cascella ha chiarito tutta la situazione. Nel dettaglio, la donna ha ammesso di non volere più mettere piede in quella città in quanto le ricorda troppo la sua povera mamma defunta. L’influencer, infatti, ha perso entrambi i genitori quando era ancora molto piccola. Questo, quindi, l’ha spinta inesorabilmente a dover crescere e trovare da sola la sua strada. (Continua dopo la foto)

Il difficile passato della Cascella

Se il rapporto con il padre, però, non è mai stato dei più rosei, lo stesso non può dirsi di quello con sua madre. Karina amava sua madre ed ha sofferto moltissimo quando è venuta a mancare, questo è il motivo per cui la Cascella non torna più a Napoli. L’influencer, inoltre, ha detto che talvolta è stata costretta ad andare nella sua città per questioni private o lavorative.

Ad ogni modo, tutte le volte che può evitare, lo evita. Proprio di recente, una delle sue sorelle è salita a bergamo per trascorrere un po’ di tempo con lei e questo l’ha resa molto felice. Nel corso delle domande, la protagonista ha quindi mostrato una parte di sé e del suo passato davvero molto delicata.