Riavvicinamento tra Giovanna Abate e Davide Basolo? Gesto inaspettato sui social (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di una vicenda che riguarda Davide Basolo e Giovanna Abate. Tra i due pare potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma, almeno questo è il pensiero della maggior parte degli utenti dei social.

Nel dettaglio, quello che ha fatto accendere questo sospetto è un gesto avvenuto su Instagram, che sembra parlare in modo alquanto chiaro. I diretti interessati, però, sono molto reticenti sulla questione. Vediamo tutto quello che è emerso.

Il post di Giovanna Abate spiazza

La fine della storia tra Giovanna è Sammy è stata, ormai, ufficializzata e l’Abate pare possa aver già rivolto le sue attenzioni verso un’altra persona, stiamo parlando di Davide Basolo. Ieri, infatti, la fanciulla ha pubblicato una Instagram Stories contenente l’immagine del libro che sta leggendo in questo periodo. Si tratta di Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto. La protagonista ha voluto spendere anche qualche parola in merito al contenuto di quest’opera.

In particolare ha posto l’accento sulla necessità degli uomini di andare alla costante ricerca della felicità. Per poter godere appieno della vita e di tutte le sue meraviglie bisogna essere liberi e non curarsi del giudizio delle altre persone. Non bisogna lasciarsi ingabbiare da una vita che ci sceglie, ma è necessario essere attivi al 100% nelle decisioni, rischiando anche di andare contro tutto e tutti. (Continua dopo la foto)

Il riferimento di Davide Basolo

Il post di Giovanna Abate non è chissà quanto strano, ma assume una connotazione ben diversa se lo confrontiamo con quello pubblicato nello stesso momento da Davide Basolo. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato lo stesso identico libro dell’ex tronista di Uomini e Donne e anche lui ha voluto aggiungere una frase. Lui, però, si è soffermato su di un altro concetto. A suo avviso, i veri idioti sono coloro i quali non cambiano e vivono un’esistenza scelta da altri.

Il fatto che i due protagonisti abbiano deciso di pubblicare lo stesso post sa un po’ di strano per la maggior parte degli utenti. Che forse tra loro sia in atto un riavvicinamento? La questione non è da escludere, considerando che la storia con Sammy è stata un vero fulmine e si è spenta nel giro di pochissimo tempo. Per il momento, però, nessuno dei due protagonisti si è espresso sulla vicenda. Non ci resta che attendere per avere maggiori conferme.