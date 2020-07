Matrimonio a prima vista, una coppia si separa legalmente: ecco quale [FOTO]

View this post on Instagram

Momenti di strana felicità 🥳⁣ ⁣ Quando un percorso finisce del tutto, qualcosa dentro si smuove sempre. È stato un lungo percorso che in qualche modo, ha stravolto la mia vita e la mia anima.⁣ ⁣ E l’ironia con la quale abbiamo messo il punto finale su questa situazione, non va confusa.⁣ Dietro a tutto questo c’è “l’arrivo” di un percorso fatto di emozioni contrastanti, il cui finale ha visto comunque prevalere un sentimento: IL BENE, che oggi come oggi NON È BANALE.⁣ ⁣ Vorrei scrivere tante altre cose, ma in fin dei conti mi viene da ringraziare tutti. Da chi ci ha seguito della produzione durante tutto l’iter passando per chi ci ha seguito da casa e poi sui social, fino alle persone con le quali ho condiviso tutto questo.⁣ Ma in modo particolare ringrazio la mia ex moglie (che chiamerò comunque moglie perché fa un po’ ridere così 😂) perché al netto di tutto, sono fiero di poter dire che io e Ambra ci vogliamo un mare di bene, ed è un sentimento che ci accompagnerà sempre, per tutta la vita. I matrimoni finiscono, ne esistono tanti che nascono solo per interessi, tanti che si affievoliscono nel tempo per poi disperdersi.⁣ ⁣ Ma alla fine ritorniamo lì. Volersi BENE è la più grande “vittoria” che potevo ottenere da tutto questo lungo viaggio.⁣ ⁣ Ora è tempo di lasciare i ricordi alle spalle, di pensare al PRESENTE E FUTURO, e in entrambi questi lassi temporali, io voglio che Ambra, così come Cecilia, Luca, Fulvio e Federica, sia pure in modo diverso, con i diversi tipi di rapporto, ne facciano parte.⁣ ⁣ Grazie a tutti per le tante belle parole spese per me in tutti questi mesi, per esservi emozionato con me, per aver anche discusso e essere stati in disaccordo sulle mie scelte. Ora voltiamo pagina, sono certo che il futuro sarà lucente per me, e per tutti i miei amici di questo incredibile capitolo di vita ♥️⁣ ⁣ #MatrimonioAPrimaVista⁣ #MatrimonioAPrimaVistaItalia