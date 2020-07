Benedetta Parodi, spunta un particolare dal sotto il vestito. La confessione: “Beh, altro che…” [FOTO]

Benedetta Parodi e l’anniversario di matrimonio con Fabio Caressa

Benedetta Parodi è pronta per tornare a La7 con un nuovo programma culinario. Al momento la conduttrice è in vacanza e di recente è finita al centro dell’attenzione perché ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con il consorte Fabio Caressa. Ebbene sì, i due si sono sposati da ben 21 anni e per l’occasione la professionista ha ricordato ai follower di Instagram l’obbiettivo raggiunto.

Nella foto condivisa mostra i due innamorati quando erano ancora molto giovani. Uno scatto che ha attirato l’attenzione dei tantissimi seguaci della donna. Ovviamente il contenuto ha ricevuto una valanga di likes e congratulazioni. Oltre all’immagine appena descritta, l’ex giornalista di Studio Aperto ha scritto anche la seguente didascalia: “21 anni fa… l’aspetto è un po’ cambiato, l’amore no”.

Novità per Bake Off Italy 2020

Dopo aver festeggiato, Benedetta Parodi si è recata sul set di Bake off Italy in vista della nuova edizione. Infatti, il talent show dedicato agli aspiranti pasticceri è pronto a partire su Real Time dopo l’estate. Con molta probabilità, il pubblico avrà modo di scoprire i nomi e i volti dei concorrenti dal prossimo settembre, con un cast davvero particolare.

Ancora una volta al fiano della moglie di Caressa troveremo anche: Ernest Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Ma per la prima volta ci sarà anche Csaba Dalla Zorza. Quest’ultima che è l’anima del format Cortesie per gli ospiti, sarà un’altra giudice giudici del programma targato Discovery.

Benedetta Parodi mostra le sneakers ai follower

Nel frattempo Benedetta Parodi continua a condividere momenti di quotidianità sul suo seguitissimo account Instagram. Infatti, tra una registrazione e l’altra, in un momento di stop, la sorella più piccola di Cristina si è fatta fare una foto dietro le quinte del talent show culinario Bake Off Italy. La donna ha svelato un dettaglio abbastanza curioso che riguarda la sua mise scelta per la registrazione.

Nello specifico, da sotto il suo abito floreale spunta qualcosa che di certo non è passato inosservato ai follower. A quel punto la diretta interessata, con un pizzico di ironia lo ha reso noto in una Storia su IG: “Altro che tacchi…”. Sotto il vestito in questione, la moglie di Fabio Caressa ha indossato un paio di sneakers bianche e con un gesto scherzoso lo ha fatto vedere ai suoi 850 mila seguaci.