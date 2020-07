Barbara Alberti a 77 anni vuota il sacco sull’identità sessuale: “Ho amato una donna, ma…”

Barbara Alberti e le parole al vetriolo contro Cecilia Rodrguez e Ignazio Moser

Di recente Barbara Alberti ha compiuto 77 anni. Di recente la scrittrice, giornalista e opinionista televisiva è finita al centro dell’attenzione per aver lanciato delle frecciae velenose a Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser. La donna la scorsa stagione ha fatto parte della quarta edizione Grande Fratello Vip, ma ha lasciato la casa di Cinecittà per la sua stessa volontà molto tempo prima della conclusione.

La donna ha sempre senza peli sulla lingue e senza nascondersi dietro un dito, infatti è famosa per essere schietta. Parlando della sua esperienza nel reality show di Canale 5, l’ex gieffina aveva detto che sarebbe stato faticoso convivere con Antonella Elia e Valeria Marini.

L’ex gieffina esprime il suo giudizio su Antonella Elia e Valeria Marini

In una recente intervista, per Barbara Alberti, Antonella Elia è insopportabile, ma non banale, pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli. “Averla contro è un inferno; è un personaggio letterario. Non ci passerei del tempo ma potrei sceglierla come protagonista di una novella”, aveva detto la 77enne.

Mentre su Valeria Marini aveva fatto un commento molto pungente: “Per me è un’aliena, è come se venisse da un altro pianeta. Credo che impazzirei ad averci a che fare, parla una lingua che non conosco”. Ma negli ultimi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rilasciato delle dichiarazioni davvero inattese parlando della sua sfera sessuale.

Barbara Alberti parla della sua identità sessuale a Il Foglio

Senza giri di parole, intervistata da Il Foglio, la 77enne Barbara Alberti si è lasciata andare ad una confessione riguardo la sua posizione sull’identità sessuale. Parlando col giornalista del noto quotidiano, la scrittrice e giornalista ha detto: “Non ci ho mai creduto, mi è bastato innamorarmi una sola volta di una donna per capire che è una convenzione. Comunque ho amato più uomini che donne”.

Inoltre, la donna ha affrontato delle tematiche molto importanti esprimendo il suo pensiero sul genere umano: “Vanno sempre contro se stessi e fanno qualsiasi follia per essere infelici”. L’opinionista di programmi televisivi sia della Rai che Mediaset ha parlato di questi temi in modo natale e pacato.