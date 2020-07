Elicottero schiantato in un campo di grano: paseggeri indenni per miracolo

Un elicottero è atterrato a testa in giù in un campo dopo aver tentato un atterraggio di emergenza – e miracolosamente, nessuno ha subito lesioni gravi. L‘elicottero schiantato è stato fotografato, e le immagini sono state postate subito sul web, lasciando di stucco gli utenti social.

Elicottero schiantato: info sulle persone a bordo

Le fotografie del momento drammatico sono emerse online e mostrano il relitto, che è atterrato in un campo vicino a Herne Bay nel Kent. Stante a quanto contenuto nei rapporti, pare ci fossero ben quattro persone a bordo, tre passeggeri e il pilota. Dopo lo schianto k servizi di emergenza hanno affermato che la situazione è ora “sotto controllo”.

L’account ufficiale di KFRS ha postato il seguente commento: “I pompieri sono attualmente sulla scena di un incidente #elicottero vicino a # A299 Thanet Way e Heart In Hand Road, vicino a #HerneBay. Grazie a tutti coloro che lo hanno chiamato, tuttavia la scena è ora sotto controllo e gestita dai servizi di emergenza”. Il pilota e i passeggeri dell’elicottero schiantato sono stati trattenuti sul luogo dell’incidente, secondo quanto riportato dalla BBC Radio del Kent.

Allertati immediatamente i soccorsi

Un portavoce del Kent Fire and Rescue Service ha dichiarato a Kent Online : “I pompieri sono stati chiamati a riferire di un incidente in elicottero nelle vicinanze di A299 Thanet Way e Heart In Hand Road, vicino a Herne Bay. Per fortuna non è divampato alcun incendio né è stato necessario salvare persone intrappolate nel relitto. Dunque, gli agenti sono stati in grado di rendere la scena sicura mentre i paramedici prestavano assistenza al pilota e ai passeggeri.

Il caso è ora passato alla polizia del Kent che collaborarerà con gli investigatori degli incidenti aerei per far luce su quanto avvenuto. L’aereo è stato ora isolato, mentre gli agenti della polizia si stanno assicurando che nessuno si avvicini rischiando di inquinare la scena.

Le dichiarazioni della polizia del Kent

Secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia, l’incidente ha avuto luogo domenica 10 luglio 2020 alle 10.05. Da alcune telefonate gli agenti sono stati allertati sull’episodio di un elicottero che aveva effettuato un atterraggio di emergenza in un campo vicino a Heart in Hand Road, Herne Bay.

Gli agenti stanno seguendo il caso insieme alle agenzie partner. Non sono stati segnalati gravi infortuni. La sezione investigativa sugli incidenti aerei è stata informata e si occuperà sul da farsi. Secondo i primI rapporti online, l’elicottero era nella zona di Herne Bay prima che sparisse dal radar del traffico aereo.