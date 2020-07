Il Segreto puntata 28 luglio 2020: Tristan indaga sulla morte del padre

Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto, trasmessa in replica su Canale 5 martedì 28 luglio 2020? Pepa ha confessato a Don Anselmo il suo triste passato, confidando nel fatto che il religioso mantenga il segreto sulla confessione. Angustias invece, spera che il prete le riveli tutto, così da mettere al tappeto la rivale in amore. Sebastian ha offerto ad Emilia di pagare il debito, ma ad una condizione.

Nel frattempo, Soledad è distrutta per la decisione di aver lasciato Juan. La sua è stata una decisione forzata, visto che Francisca ha minacciato di morte il Castaneda se non avesse lasciato stare sua figlia. Nella puntata de Il Segreto in onda martedì, alla Casona arriverà la cugina di Soledad e Tristan e la sua presenza porterà parecchi guai ad entrambi.

Il Segreto puntata di martedì 28 luglio 2020 su Canale 5

Continuano a registrare ascolti record le puntate in replica della soap opera capolavoro di Aurora Guerra Il Segreto. Nell’episodio di martedì, Pepa inizierà a pentirsi di aver confidato ogni cosa del suo passato a Don Anselmo, ma proverà a fidarsi di lui. Nel frattempo, l’odio di Angustias nei confronti della levatrice aumenterà ancora di più, certa che Tristan ne sia innamorato.

Continuando con le trame de Il Segreto, vedremo Sebastian proporre una soluzione per pagare i debiti di Raimundo. Emilia non ha accettato l’intermediazione di uno strozzino, preoccupata per le conseguenze. Raimundo offrirà la sua locanda come garanzia volta all’acquisto delle terre e l’affare andrà a buon fine.

Arrivano tre nuovi personaggi a Puente Viejo

Nella puntata di martedì 28 luglio 2020 nella puntata in replica della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5, vedremo Pepa trovare il medico sostituto di Don Julian. Alberto, questo il suo nome, si trasferirà al paesino, anche se gli abitanti non si fideranno delle sue cure innovative, preferndo rivolgersi a Pepa. Tra i due non ci sarà un rapporto idilliaco, visto che entrambi hanno un carattere forte.

Infine, nell’episodio de Il Segreto di martedì, Tristan continuerà ad indagare sulla morte del padre, anche se le versioni che sentirà saranno tutte identiche. Qualcosa tuttavia non convince il Castro dopo gli ultimi strani avvenimenti. Al paesino arriverà poi Marlen, che si trasferirà alla Casona causando guai alla povera Soledad, che commetterà l’errore di confidarsi con lei. Puente Viejo sarà in ansia anche per l’imminente arrivo del principe Alfonso. Chi sarà questo misterioso nobile e cosa lo spinge a giungere in questo borgo dimenticato?