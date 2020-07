Beautiful, spoiler 28 luglio 2020: Liam non convince Hope

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda martedì 28 luglio 2020 su Canale 5. Centrale il triangolo amoroso composto da Hope, Thomas e Liam. La giovane Logan ha accettato di andare alla villa sulla spiaggia e passare un po’ di tempo in compagnia di Steffy, dell’ex marito, di Thomas e delle bimbe. Le cose però non sono andate nel verso giusto. Hope ha preso in braccio Phoebe e l’ha chiamata Beth, facendo gelare il sangue nelle vene di Thomas, al corrente del segreto sullo scambio di culle.

Hope si è subito scusata scoppiando in pianto disperato. Liam ha avuto una discussione con Thomas, che ha colto la palla al balzo per dire alla Logan Junior di smettere di vedere Phoebe, non essendo ancora pronta psicologicamente. Nella puntata di Beautiful di martedì, il piano del folle Forrester prenderà una piega inaspettata.

Beautiful, anticipazioni puntata martedì 28 luglio 2020 su Canale 5

Hope non sa come superare il dolore per la perdita di Beth e anche la vicinanza con il piccolo Douglas non sembra aiutarla più di tanto. Brooke ha capito che Thomas è pericoloso e ha provato ad aprire gli occhi alla figlia, ma senza alcun successo. Nelle puntate di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, l’ossessione del giovane Forrester si manifesterà a pieno.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di martedì svelano che Liam berrà dal bicchiere in cui Thomas ha sciolto la droga. Il Forrester Junior si è procurato delle sostanze stupefacenti dall’amico Vincent, appena uscito di prigione. Senza che se ne accorgesse. Thomas ha versato la droga nel cocktail del rivale in amore, certo che possa aiutarlo a raggiungere il suo scopo.

Steffy resta senza parole

Nella puntata di Beautiful in onda martedì 28 luglio 2020 su Canale 5, Thomas si godrà le conseguenze del suo insano gesto. Liam ha bevuto il cocktail e inizia a comportarsi in maniera molto strana. Non solo fa delle avance pesanti ad Hope, ma anche a Steffy. Entrambe non sapranno come interpretare questo strano comportamento e crederanno che Liam abbia solo bevuto troppo.

Thomas sarà felice di vedere Hope arrabbiata con Liam. Come svelano le anticipazioni di Beautiful dell’episodio di martedì, non perderà tempo ad insinuare in Hope dei dubbi sull’ex marito che, ignaro di tutto, continuerà ad approcciarsi a Steffy senza inibizioni. La giovane Logan, già turbata per i recenti eventi, si farà convincere dalla versione di Thomas e si allontanerà con lui dalla villa, delusa ed amareggiata.