Francesca Alotta la vita la mette alla dura prova, prima perde il figlio e ora lotta contro….

Protagonista di Ora o mai più Francesca Alotta ha perso un bambino, adesso lotta contro il cancro

Pronta a tornare nella nuova puntata di “Ora o mai più“, Francesca Alotta è fra i concorrenti più amati e più apprezzati della trasmissione. Ogni settimana nel talent show condotto da Amadeus i concorrenti cercano una seconda occasione nel mondo della musica. Ognuno di loro sale sul palco per sfidarsi e propone ogni volta due brani diversi.

Sul palco cantano con i loro coach che li seguono e spronano continuamente. Alla Alotta è toccato Fausto Leali e la scorsa settimana con lui ha cantato una splendida versione di “Mi manchi”. L’interpretazione era talmente vibrante che ha conquistato gli applausi e i complimenti di tutti i maestri. Fra i coach vi sono Marcella Bella, Loredana Bertè, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Marco Masini, Red Canzian e Patty Pravo.

Francesca Alotta prima il successo poi le sofferenze

I complimenti dei maestri sono stati un toccasana per Francesca Alotta, interprete strepitosa di Non Amarmi, cantata insieme ad Aleandro Baldi. La Alotta si è sfidata sul palco di Ora o mai più con cantanti importanti e bravissimi come Alessandro Canino, Jalisse, Lisa e Massimo di Cataldo.

Vincitrice di Sanremo 1992, ancora una volta Francesca ha dimostrato di avere talento da vendere. Per questo si è piazzata benissimo nella classifica finale e ha davvero ottenuto un buon posto. Il successo in passato l’aveva travolta, tuttavia si è arrestato improvvisamente per una serie di cose che le sono accadute.

La perdita del figlio e il cancro

In una intervista rilasciata a Caterina Balivo nel suo programma Vieni da me la Alotta ha raccontato di aver vissuto momenti felici nel 1992. Francesca ha raccontato di essersi innamorata ma è durata poco, lei ha scoperto che lui aveva un’altra. La Alotta aspettava un bambino, che poi ha perso e il marito l’ha lasciata sola in ospedale. Così ha deciso di lasciarlo e in seguito ha scoperto di avere difficoltà ad avere figli.

La Alotta è stata anche vittima di stalking. Inoltre, mentre si trovava all’interno di “Music Farm”, il reality di Rai2, è stata vittima di una truffa economica da parte di un ex. La vicenda dello stalkin l’ha tormentata per diverso tempo e allora non c’erano ancora leggi adeguate per tutelarsi. raccontarlo è stata sempre l’Alotta che ha dichiarato: “quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Francesca ha anche aggiunto di lottare contro il cancro, non le manca davvero nulla!