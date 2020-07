Benedetta Parodi Bake Off, dettaglio particolare dietro le quinte (FOTO)

Dietro le quinte di Bake Off ecco Benedetta Parodi che sotto il vestito ha abbinato delle semplicissime sneakers bianche

Di recente è tornata alla ribalta Benedetta Parodi per via dell’anniversario di matrimonio con il marito Fabio Caressa. La giornalista, conduttrice tv e maga indiscussa dei fornelli ha deciso di festeggiarlo con i suoi fan di Instagram. Sposati dal 1999, hanno festeggiano insieme 21 anni. La coppia ha anche tre figli stupendi che si chiamano Eleonora, Diego e Matilde.

La Parodi ha dunque voluto festeggiare questo giorno speciale con un messaggio d’amore per il suo Fabio. Al messaggio ha abbinato uno scatto del passato, e sotto ha anche messo un cuoricino. I due nella foto sono più giovani ma si vede che sono loro. I fan non hanno perso tempo ad inviare commenti e tantissimi like di approvazione. (Continua dopo la foto)

Benedetta Parodi e la nuova edizione di Bake Off Italia

Dopo l’anniversario e i festeggiamenti con i fan ecco che Benedetta Parodi è pronta per iniziare le riprese della nuova edizione di Bake Off Italia. Da qualche mese è terminata la settima stagione, che è stata vinta da Martina, una concorrente giovanissima. Il talent degli aspiranti pasticcieri sta quindi per iniziare nuovamente e il pubblico potrà scoprire nuove ricette.

Stando alle indiscrezioni fornite dal canale social ufficiale di Real Time, pare che la nuova edizione inizierà il prossimo settembre. Benedetta Parodi e il suo staff dunque faranno compagnia al pubblico ancora per un altro anno. Nello staff ci sono Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernest Knam. Però c’è anche un nuovo personaggio, si chiama Csaba Dalla Zorza, di ‘Cortesie per gli ospiti’, che sarà uno dei giudici di Bake Off.

La Parodi con le sneakers bianche sotto il vestito

Non solo i momenti privati, la Parodi ama condividere con i suoi fan anche i momenti lavorativi. Infatti, mentre stava girando alcune scene del talent dei pasticceri, dietro le quinte Benedetta si è immortalata mostrando un particolare. Di cosa si tratta? La giornalista ha indosso un vestito a fantasia e invece di mettere i tacchi ha scelto una soluzione più originale e comoda.

Ha infatti indossato un paio di sneakers bianche semplici e deliziose, che le stanno veramente bene. Così ha deciso di farle vedere ai fan e di condividerli con loro. Per lei è normale interloquire con i followers che la seguono sempre!