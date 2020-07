Un posto al sole, spoiler 28 luglio 2020: Marina tra Roberto e Fabrizio

Proseguono le nuove puntate della soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3. Le anticipazioni della puntata di martedì 28 luglio 2020 svelano che Marina non saprà se accettare l’invito di Fabrizio, il suo attuale compagno, o ascoltare l’avvertimento di Ferri, con il quale ha sempre avuto un rapporto burrascoso ma che non ha mai dimenticato. La Giordano si troverà in grande difficoltà. Nel frattempo, Guido e Mariella sono sempre più vicini al grande giorno, nel quale verrà celebrato sia il loro matrimonio che il battesimo dell’adorato figlio.

Non sarà semplice per Guido e Mariella tenere a bada Dolly, tornata a Napoli senza preavviso. Il suo carattere intemperante sarà causa di diversi imprevisti nelle puntate settimanali di Un posto al sole. Ai Cantieri l’atmosfera è tesa tra Filippo e Roberto e il Sartori si troverà ad avere una discussione anche con Serena.

Un posto al sole, anticipazioni martedì 28 luglio 2020

Filippo sta affrontando un periodo molto difficile. Dopo essersi separato da Serena, ha avuto un confronto acceso con il padre riguardo il chartering. Il Sartori si troverà a chiedere un consiglio a Serena, ma le cose non andranno come previsto. I due finiranno per litigare, andando poi a toccare anche il loro rapporto ormai al capolinea. Nella puntata di Un posto al sole di martedì, la Cirillo avrà modo di riflettere sulla sua complicata situazione sentimentale e sulla nuova relazione con Leonardo.

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì raccontano poi che Marina non saprà che strada prendere. Da una parte c’è il suo compagno Fabrizio e il suo allettante invito, dall’altra invece c’è Roberto, che l’ha messa in guardia. Cosa deciderà di fare la Giordano? Senza dubbio, uno tra Fabrizio e Roberto riceverà un’amara delusione.

La mossa di Alberto Palladini

Proseguendo con le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda martedì 28 luglio 2020 su Rai 3, vedremo Susanna in difficoltà. L’avvocatessa sta dando una grande mano ad Eugenio per il caso Tregara, ma la loro vicinanza le ha insinuato dei forti dubbi. Susanna sta cercando di reprimere ciò che prova per Nicotera?

Infine, nella puntata di Un posto al sole di martedì, Alberto noterà la forte complicità che c’è tra Eugenio e Susanna. Il Palladini è pressato da Nicotera, che sta facendo di tutto per estorcergli informazioni riguardo Mariano. La vicinanza tra Susanna ed Eugenio verrà sfruttata da Alberto al fine di liberarsi della scomoda presenza di Nicotera.