Il Paradiso delle Signore puntata 28 luglio 2020: Lorena furiosa con Brivio

Continuano ad appassionare le puntate in replica della soap opera Il Paradiso delle Signore. Nella puntata di martedì 28 luglio 2020 su Rai 1, prosegue la storyline che vede protagonista Luciano. Il ragioniere ha scoperto la verità che Silvia gli ha tenuto nascosto per così tanto tempo. Federico non è suo figlio ed è stato concepito con una relazione clandestina. L’amarezza è tanta, anche se Luciano sa di non essere realmente innamorato di Silvia, visto che il suo cuore è sempre appartenuto alla bella Clelia.

In queste puntate de Il Paradiso delle Signore inoltre, Cosimo sta frequentando Gabriella. Il giovane si è confidato con Riccardo, rivelandogli di essersi innamorato. La Rossi però non ha il cuore libero. Al Grande magazzino tutti sono in fermento per l’evento dell’Expo. Vittorio è partito ed ha affidato la gestione del Paradiso a Marta. Marina e Rocco invece sono stati sorpresi dalla proposta di Brivio, che li vorrebbe come protagonisti del suo fotoromanzo.

Il Paradiso delle Signore, puntata di martedì 28 luglio 2020 su Rai 1

Non sono momenti facili per la famiglia di Luciano. Federico ha avuto un incidente che gli ha provocato l’infermità alle gambe. Nello stesso periodo, il ragioniere ha scoperto che Silvia gli ha mentito per moltissimi anni, facendogli credere che Federico fosse suo figlio. Cattaneo ha chiamato la moglie dopo due giorni di assenza, ma in cuor suo non riesce a perdonarla. Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, i due non faranno altro che allontanarsi sempre di più.

Proseguendo con le trame de Il Paradiso delle Signore, Marta dovrà farsi forza e gestire il grande magazzino mentre Vittorio è fuori per l’Expo. A confortarla ci saranno le sue colleghe, che le staranno vicino dopo quanto successo.

Irene gelosa di Rocco

Nella puntata di martedì della soap Il Paradiso delle Signore, Irene sarà sempre più gelosa nei confronti di Rocco. Nel frattempo, Lorena scopre che Brivio ha assegnato il ruolo principale nel fotoromanzo proprio a Rocco e a Marina. La ragazza, aizzata anche da Irene, farà una scenata e convincerà Brivio a farsi dare la parte, facendo infuriare la Fiore. Federico invece, dopo un lungo periodo in cui non ha voluto accettare la sua condizione, proverà a reagire.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 martedì 28 luglio 2020, vedremo Federico chiedere di poter tornare a lavorare al Grande Magazzino. Luciano, anche se titubante, cercherà di accontentare il desiderio del giovane. Riuscirà a trovare la sua strada?