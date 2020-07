Mara Venier sostituita, lo sfregio della Rai a Domenica In: ecco chi prenderà il suo posto

Mara Venier riconfermata a Domenica In

Un paio di settimane a Roma sono stati presentati i nuovi palinsesti autunnali 2020/2021 della Rai. Tantissime le novità ma anche numerose esclusioni importanti. Mara Venier es è stata confermata per il terzo anno consecutivo alla guida di Domenica In lo storico rotocalco di Rai Uno. Il format adotterà qualche piccolo cambiamento ovvero la presenza di un gioco telefonico e la conduttrice verrà affiancata da un professionista di cui ancora non conosciamo il nome.

Al momento l’artista veneziana si sta godendo le vacanze estive e i vertici di Viale Mazzini per coprire la fascia pomeridiana della prima rete, nel giorno festivo fino ad ora hanno rimandato in onda delle repliche di Domenica In. Ma ora è in vista un cambiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Mara Venier e il suo format domenicale sostituiti: ecco da chi

Dallo scorso 5 luglio fono al 26 dello stesso mese, dalle 14 fino alle 16 circa, i dirigenti della Rai hanno mandato in onda le repliche di Domenica In, per la precisione Il meglio di… Ma ora è stato fatto un piccolo sfregio alla padrona di casa Mara Venier. Infatti, quest’ultima dalla prossima settimana non sarà più sui teleschermi perché è stata sostituita da una collega.

Un professionista che fino alla fine di giugno 2020 ha condotto dopo di lei Da noi…A ruota libera. Ovviamente stiamo parlando di Francesca Fialdini, l’artista Toscana che l’anno scorso era alla guida de La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi. Con che cosa sostituirà zia Mara?

Da noi…A ruota libera di Francesca Fialdini prende il posto di Domenica In

Ebbene sì, dopo il meglio di…Domenica In di Mara Venier ora è il turno di Da noi…A ruota libera con Francesca Fialdini. Le repliche del programma domenicale partiranno alle ore 24, a ridosso del Tg1 Giorno e proseguiranno fino alle 16:10 circa. Mentre subito dopo è confermata la presenza di Amadeus con il varietà Ora o mai più.

Ovviamente anche quest’ultimo repliche delle passate edizioni. Un programma che non è stato confermato per la prossima stagione televisiva, infatti sia il nome di Stefano De Martino nuovo conduttore, che quello del format non appaiono nei palinsesti autunnali. Una notizia che ha lasciato perplessi i numerosi fan del ballerino napoletano.