Gabriel Garko e Gabriele Rossi di nuovo insieme: il ritorno della presunta coppia

Gabriel Garko di nuovo insieme a Gabriele Rossi

Ebbene sì, a distanza di qualche tempo Gabriel Garko, protagonista di numerose fiction e Gabriele Rossi sono tornati ad uscire insieme. I due attori non si vedevano da diversi mesi e in molti hanno pensato che il loro rapporto fosse arrivato al capolinea. Invece negli ultimi giorni sono stati avvistati e paparazzati di nuovo insieme nella Capitale. Il loro ultimo incontro risaliva allo scorso febbraio, prima che nel nostro Paese scoppiasse la pandemia da Covid-19.

In quell’occasione il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini li aveva fotografati mentre si scambiavano una mimosa. A riaccendere i gossip su una possibile storia d’amore tra i due professionisti è un’indiscrezione resa nota dal periodico Oggi. Di cosa si tratta? “Un attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo”, si legge nella rivista.

Le dichiarazioni dell’attore torinese

Molti lettori del magazine diretto da Umberto Brindani hanno intuito che quell’attore altri non è che Gabriel Garko. Infatti, quest’ultimo che a metà giugno era stato paparazzato con un modello, dopo diverso tempo che Gabriele Rossi non si era mostrato più in sua compagnia. Qualche mese fa l’attore torinese ha rilasciato un’intervista televisiva a Barbara D’Urso.

In quell’occasione il professionista aveva parlato della fede che indossava: “Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in due non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Le stesse Stories su Instagram

Ma non è finita qui. Infatti gli utenti web hanno notato un altro piccolo indizio che è stato dato qualche giorno fa dalle stesse Stories Instagram di Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Si tratta di un risveglio in giro per le vie del centro di Roma, tra panorami mozzafiato e monumenti della nostra Capitale.

Quindi, sembra proprio che tra i due sia tornato il sereno dopo mesi di lontananza e la loro amicizia oppure relazione sentimentale è ripartita alla grande. Prima o poi sveleranno la vera natura del loro rapporto?