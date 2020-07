Valeria Liberati attaccata da Deianira Marzano, “Sei più ridicola di Ciavy..”

Valeria Liberati, fidanzata con Ciavy, è stata tra i principali protagonisti di Temptation Island. Utilizzare il passato è importante dal momento che proprio la coppia formata da Ciavy e Valeria è stata tra le prime ad abbandonare il reality dei sentimenti. I due fidanzati sono usciti separatamente decidendo di interrompere, così, la loro storia d’amore.

Nelle ultime ore, però, sono apparse diverse indiscrezioni che vogliono Valeria Liberati nuovamente insieme a Ciavy. Nulla di confermato dai protagonisti ma le voci in questione sembrano abbastanza fondate dall’aver suscitato non poche reazioni. Tra tutte colpisce moltissimo quella della nota Deianira Marzano che ha riservato parole pesanti alla ragazza. Cos’ha detto? Vediamolo.

Valeria Liberati e Ciavy a Temptation Island

Valeria Liberati e Ciavy Makiolapis sono arrivati a Temptation Island con una storia di quattro anni alle spalle. Una storia in cui, però, è parso sin da subito di vedere un notevole squilibrio. Se, infatti, Valeria spingeva per una convivenza e per un impegno maggiore, il fidanzato ha sempre evitato di convivere con lei cercando di sottrarsi alle sue responsabilità e trascurando, per alcuni versi, la ragazza.

Una volta all’interno del villaggio, le cose sono cambiate. Valeria Liberati, infatti, si è lasciata andare tra le braccia del single Alessandro Basciano. Il coinvolgimento era tale da costringere Ciavy a richiedere il falò di confronto da cui i due sono usciti, dopo essersi rinfacciati un po’ di tutto, separatamente. Valeria e Ciavy sono stati, dunque, la prima coppia di Temptation Island ad uscire da single.

Le accuse di Deianira Marzano

Se tutti hanno assistito alla separazione tra Valeria Liberati e il fidanzato, non sono tardate ad arrivare diverse indiscrezioni in merito alla coppia. Sin dai primi momenti si è parlato di complotto, di storia costruita e tutto questo parrebbe avvalorato dal fatto che i due ex fidanzati siano stati avvistati insieme. Tutti, a questo punto, si sono chiesti quanto fosse vero il percorso della coppia a Temptation.

Qualcuno ha avvertito Deianira Marzano che i due sono stati visti in un lido romano, rigorosamente insieme. Inevitabile la reazione della blogger che si è letteralmente scagliata contro la ragazza. “Tu sei più ridicola di Ciavy” sostiene la Marzano proseguendo “perché piangi ‘mi hai fatto passare anni di inferno’ e dopo che fai? Ci ritorni insieme!”. La possibile riappacificazione tra i due ha seminato malcontento e sollevato diverse polemiche. C’è chi sostiene che i due siano già tornati ufficialmente insieme.