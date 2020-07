Tommaso Zorzi su Francesco Monte e la De Candia, “Due macigni sui cog*oni..”

La storia tra Francesco Monte ed Isabella De Candia sta andando a gonfie vele. A parlare di loro, nelle ultime ore, è stato Tommaso Zorzi. L’uomo, ormai quasi ufficialmente concorrente della prossima edizione del Grande Fratello VIP, ha avuto parole molto forti per la coppia. Il tutto è nato da un commento che alla De Candia non è affatto piaciuto.

Il commento ad un video che ritraeva Francesco Monte intento a cantare il suo nuovo singolo “Siamo già domani” non è piaciuto a Isabella De Candia. In poche parole, Tommaso Zorzi aveva ‘criticato’ non poco Monte, alludendo al fatto di essere rimasto letteralmente sotto choc. Cos’è successo? Vediamolo.

Il commento al video di Francesco Monte

Tra Isabella De Candia, attuale compagna di Francesco Monte, e Tommaso Zorzi è scoppiata una vera e propria polemica a suon di commenti. Ma cos’è accaduto? L’incipit è arrivato da un video pubblicato da Trash italiano in cui Francesco Monte canta il suo nuovo singolo. L’influencer avrebbe commentato scrivendo “Siamo già domani” riprendendo il titolo della canzone e proseguendo “Oggi sarà ieri. Giura ama, noi sotto choc”.

A questo primo commento la Candia ha voluto difendere il fidanzato da Tommaso Zorzi scrivendo “Normalmente la gente che non si stima o ammira dovrebbe non attirare attenzione, invece ti vedo sempre sul pezzo”. Poi prosegue “Sei sotto schock, ri consiglio di stenderti per terra, farti coprire per evitare dispersioni di calore e magari solleva anche le gambe per favorire l’afflusso di sangue al cuore e al cervello. Il cioccolato non credo funzioni in questo caso”.

La replica di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha, ovviamente, replicato prontamente. Il ragazzo ha ribadito di aver parlato poche volte con Monte, in particolare quando questi all’interno del Grande Fratello si era lasciato andare a dei commenti omofobi. Poi afferma “Se sei un personaggio in vista e pubblichi un pezzo è ovvio che riceverai l’opinione pubblica” difendendo così la sua opinione che ha definito “educata”.

Tommaso Zorzi, poi, sferra il colpo finale. “Per favore, cara mia, torna a fare la fidanzata di Monte e non ci rompere i cogl**ni, grazie”. Ed infine “Tra tu e lui siete proprio zero simpatici, siete proprio pesanti, che palle, due macigni sui cogl**ni, ma basta! Ridete!”. Insomma, Zorzi non le ha certo mandate a dire. Adesso i fans si chiedono se Monte e la compagna risponderanno. C’è chi scommette, però, che la vicenda si chiuderà qui!