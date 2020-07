Temptation Island, Annamaria e Antonio usciranno separati dal falò di confronto?

Annamaria e Antonio sono tra i principali protagonisti di Temptation Island. L’atteggiamento da piacione di Antonio e lo struggimento di Annamaria hanno conquistato il pubblico che, durante la scorsa puntata di Temptation, hanno assistito all’inizio del falò anticipato tra i due. Il confronto, però, è stato interrotto e non è stata svelata la fine.

Pare, da diverse indiscrezioni, che questo ennesimo falò anticipato di Temptation Island finirà con Annamaria e Antonio separati. I due, quindi, dovrebbero uscire da single dal reality dei sentimenti che, diciamolo, ha davvero messo molto alla prova la loro storia d’amore facendola, infine capitolare. Ma non è finita qui! Vediamo cos’è accaduto.

Temptation Island, Antonio e Annamaria escono separati

Finisce nella maniera peggiore l’avventura di Annamaria e del suo compagno Antonio a Temptation Island. Il tutto a causa del comportamento del ragazzo che, all’interno del villaggio, pare essersi molto legato alla single Ilaria. Negli ultimi video, in particolare, era evidente la loro complicità al punto da parlare tra loro quasi in codice e dall’essersi scambiati il numero di telefono.

A richiedere il falò anticipato è Annamaria che ha deciso, così, di porre fine alla sua avventura a Temptation Island. Troppo doloroso assistere quasi inerme agli atteggiamenti di Antonio. Alla domanda di Filippo Bisciglia, quindi, i due (a quanto si vocifera) usciranno separati e metteranno un punto alla loro relazione.

La contromossa di Antonio

Sempre stando a quanto trapelato nelle ultime ore, però, una volta usciti da Temptation Island i rapporti tra Annamaria e Antonio non sono cessati. I due sono legati da impegni importanti (come la costruzione di una casa per la quale Annamaria si è accollata un mutuo) e, forse, chiarirsi era fondamentale.

In base alle indiscrezioni, Antonio avrebbe chiesto dapprima di parlare con Ilaria che gli avrebbe ribadito di essere interessata a lui. Ma non è tutto! Dopo aver lasciato Temptation Island, il ragazzo ha provato a ricercare molto insistentemente l’ormai ex fidanzata. Quanto accaduto all’interno del villaggio, quindi, deve averlo fatto riflettere anche se, come spesso si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ci sarà da fidarsi di un suo cambiamento?

A credere, sempre con qualche titubanza, che questo possa accadere è Annamaria. Pare, infatti, che i due abbiano deciso di riprovare a stare insieme. Tra qualche settimana, quindi, potremmo vederli insieme a “Temptation Island, un mese dopo”. Come andrà a finire? Si saprà direttamente dalla loro voce.