Romina Power, le parole in occasione delle nozze d’oro con Al Bano

Romina Power e Al Bano Carrisi hanno appena festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio. La coppia musicale più amata d’Italia ha tagliato il traguardo delle nozze d’oro che in molti ambiscono ma che in tanti, purtroppo, non riescono a raggiungere. Nonostante si siano separati da molti anni, i due sono sempre molto uniti.

Era il 26 luglio 1970 quando Al Bano e Romina Power si univano in matrimonio. Una storia d’amore che aveva fatto sognare migliaia di persone trovava il suo coronamento nel fatidico “Sì”. Che poi, le cose non sono andate come avrebbero dovuto lo sappiamo bene. Nel 1999 il sogno si è infranto. In occasione dei 50 anni dalle nozze, però, ecco le parole di Romina per il suo amore di sempre.

Romina Power, la dedica ad Al Bano

Romina Power, in occasione del 50esimo anniversario dalle nozze con Al Bano, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. La donna ha parlato della reunion con Al Bano, avvenuta nel 2014, della grande emozione nel rivedere l’ex suocera Jolanda (che non vedeva da vari anni). Ripensando alla vita con Al Bano, la cantante non può che pensare a come la loro unione abbia avuto una grande influenza sulla carriera di entrambi.

Al giornalista che le chiede se Al Bano è un personaggio ingombrante, Romina Power risponde “Non molto! ma non entra in una valigia” scherzandoci su. Poi prosegue “Il pubblico non riesce a pensarci disgiunti perché ci hanno visti crescere, hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme”. La donna, poi, con una voce emozionata, prosegue “Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzoni e cantato insieme”.

Romina solo attrice

Romina Power è un fiume in piena. “Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico” sostiene, evidenziando come da giovane fosse molto timida ed insicura. “Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura” afferma. A dare fastidio alla donna, però, pare fosse il fatto che quando i due venivano annunciati in pubblico lo erano sempre come Al Bano e Romina “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome”.

Romina Power confessa, quindi, che se non avesse incontrato Al Bano, forse, la sua strada sarebbe stata diversa. “Se non avessi incontrato Al Bano, avrei continuato a recitare e non avrei intrapreso la carriera di cantante”. Insomma, la Power ha festeggiato le nozze d’oro con parole bellissime per un uomo che ha tanto amato.