Angela Di Iorio del Trono over di U&D contro Maria De Filippi: “Non riesco a perdonarla…”

Angela Di Iorio e il suo percorso a Uomini e Donne

In questi primi dieci anni di Trono over di Uomini e Donne nello studio 6 del centro Elios di Roma sono passati centinaia di cavalieri e dame. In tanti sono andati via senza trovare l’amore, alcuni sono riusciti ad avere al loro fianco la persona giusta, mentre altri ancora sono rimasti fermi nei box. Una di queste è Gemma Galgani che è la veterana del parterre senior.

Inoltre ci sono stati dei personaggi che hanno fatto parlare molto di sé per il loro modo di fare o l’atteggiamento assunto in trasmissione. Ad esempio Angela Di Iorio, la dama partenopea ha intrapreso un percorso nel dating show di Maria De Filippi abbastanza travagliato e turbolento. In particolare a causa dei continui attacchi che le sono stati riservati dagli altri partecipanti e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Lo sfogo dell’ex dama del Trono over

La ormai ex dama del Trono over di Uomini e Donne spesso è stata al centro di polemiche con Tina Cipollari e in particolare con Gianni Sperti. Quest’ultimo più volte ha accusato Angela Di Iorio di prendere in giro i cavalieri che si recavano in studio per conoscerla criticatoli per il loro aspetto fisico e soprattutto per quello economico. Infatti, all’epoca la signora cercava un uomo benestante che la facesse vivere nel lusso. Un atteggiamento che non piaceva per nulla agli opinionisti e anche ai telespettatori da casa.

In una recente intervista ad un noto portale, la donna ha detto che le sue parole sono state interpretate male. “Tutto è nato da un malinteso. Ad un certo punto si è presentato un signore che ha dichiarato di percepire una pensione di 700 euro. Mi ha detto che avrei fatto una vita da signora, ma io conosco la dura realtà. Questa cifra al giorno d’oggi non basta a sostenere tutte le spese e tutto quello a cui siamo in un certo senso costretti”, ha detto Angela.

Angela Di Iorio contro Maria De Filippi

Ma non è finita qui. Infatti, sempre nella stessa intervista l’ex dama Angela Di Iorio ha detto anche: “Il mio tentennamento è stato male interpretato e sono stata tacciata di venalità: ma non è così. Ho fatto una vita di stenti, all’età di 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo”.

Poi ha puntato il dito anche contro la padrona di casa di Uomini e Donne: “Io ho amato Maria De Filippi, e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio”.