Barbara D’Urso ricorda la mamma e il papà, “Mi mancate…” (Foto)

Barbara D’Urso non è nuova alla condivisione con i propri fans della sua vita privata. La conduttrice, durante la pausa estiva, sta molto vicina ai fans, ultimamente preoccupati per la sua magrezza e, nelle ultime ore, ha condiviso un post davvero molto dolce. I destinatari sono due persone importanti della sua vita, la mamma e il papà che non ci sono più.

L’occasione in cui Barbara D’Urso ha ricordato i genitori, poi, è delle più belle in assoluto ovvero il loro anniversario di matrimonio celebrato nel 1956. Parole ricche d’amore e di sentimento, un post breve, accompagnato da una foto, in cui emerge tutto l’amore di una figlia per i genitori che, ormai, non può più abbracciare.

Un anniversario da ricordare

Era il 26 luglio 1956 quando Vera e Rodolfo, la mamma e il papà di Barbara D’Urso, coronavano il loro sogno d’amore convolando a nozze. E proprio il 26 luglio scorso, in occasione del 64esimo anniversario da quella data, la conduttrice di Mediaset ha voluto ricordare i suoi amati genitori. Il post si compone da una foto del matrimonio in questione e da una breve didascalia.

“L’amore vero e puro” scrive Barbara D’Urso aggiungendo “Per sempre, mi mancate”. Poche parole, è vero, ma parole ricche di significato che si allontanano non poco dalla frivolezza che può contraddistinguere diversi post. D’altra parte, ogni figlio dovrebbe ricordare con immenso amore i propri genitori e la D’Urso l’ha più volte ribadito, quando se ne presentava l’occasione, durante le sue trasmissioni televisive.

Barbara D’Urso, un dolore immenso

Durante una lunga intervista del 2018, Barbara D’Urso ha confessato di non avere molti ricordi della madre. La donna, infatti, è venuta a mancare quando la D’Urso era una bambina di 11 anni che, tra l’altro, aveva visto ammalarsi la madre e spegnersi molto piano. Un dolore immenso, tra i più grandi della sua vita e che hanno turbato la ragazzina al punto da farle cancellare ogni ricordo. Ancora oggi, in ricordo della mamma Vera, la D’Urso porta al dito la sua fede.

E papà Rodolfo? Barbara D’Urso ha parlato anche di lui definendolo un uomo severo con il quale ha avuto un rapporto un po’ complicato sin dall’adolescenza. Il padre, infatti, aveva preso male la decisione della figlia di andare via di casa a 18 anni per realizzare i propri sogni. L’affetto non è mai mancato ed oggi la conduttrice ricorda con gioia il papà ringraziandolo per quello che le ha insegnato.