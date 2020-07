Temptation Island, anticipazioni: Lorenzo Amoruso contro Anna, la fidanzata di Andrea: ‘È una iena, adesso tocca anche la famiglia’

Lorenzo sta cercando di far aprire gli occhi ad Andrea sulla sua relazione con Anna. Ecco un piccolo spoiler di quello che succederà nella prossima puntata

Temptation Island: Andrea e Anna al capolinea?

Una delle coppie di questa settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è quella formata da Anna e Andrea. Hanno dieci anni di differenza, lei ha già due bambine da una precedente relazione. Lei, dopo due anni di relazione con Andrea, gli ha chiesto il matrimonio e un figlio.

Nel villaggio nelle prime puntate Anna ha deciso di adottare una strategia ben precisa e di avvicinarsi ad un single solo ed esclusivamente per far ingelosire Andrea. La produzione, tuttavia, ha svelato il suo piano mostrando ad Andrea un video della sua fidanzata mentre dice di essere un’attrice nata e di essere disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole.

Andrea è molto vicino e si confida con Lorenzo Amoruso, il fidanzato di Manila Nazzaro. Lorenzo è ormai diventato l’idolo dei social per le sue reazioni molto forti ai video di Anna e per come riesce a far ragionare l’amico. In molti sperano che quest’ultimo apra gli occhi sulla sua relazione.

Lorenzo contro Anna: ‘È una iena’

Martedì 28 luglio ci sarà la quinta e penultima puntata di Temptation Island. La pagina ufficiale Instagram della trasmissione ha rilasciato un piccolo spoiler di quello che vedremo. Andrea viene chiamato nel pinnettu e con lui c’è l’inseparabile amico Lorenzo. Non si sa quello che riporta il video, ma Andrea rimane senza parole mentre Lorenzo si mette ad inveire contro Anna.

“Adesso vuole metterti contro anche la tua famiglia? Inizia a parlare contro tuo padre, contro la tua famiglia… è una iena! Ma questo è amore?” ha detto Lorenzo rivolgendosi ad Andrea. Insomma, pare che Anna ne abbia combinata un’altra e che abbia iniziato a parlare male della famiglia del suo compagno. È evidente che Andrea non sa più come difenderla, mentre Lorenzo cerca di fargli capire che dalle parole e dai comportamenti di Anna non traspare assolutamente amore. (Continua dopo il post)

Le anticipazioni della quinta puntata

Nella quinta puntata vedremo la seconda parte del falò di confronto tra Annamaria ed Antonio. Lei sembra decisa a non volerlo più, ma lui sta cercando di giustificarsi in tutto quello che ha detto e fatto nel villaggio. Come andrà a finire? Anche Manila inizierà a vedere video del suo compagno e ci sarà il primo falò di confronto finale.