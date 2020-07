Temptation Island: Valeria e Ciavy insieme dopo il programma, ecco la segnalazione

Sembra che il rapporto tra Valeria e Ciavy non sia davvero finito dopo il programma. Ecco le segnalazioni che hanno riportato un incontro molto strano tra i due

Temptation Island: Valeria e Ciavy di nuovo insieme?

Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia abbiamo conosciuto Valeria e Ciavy. La coppia protagonista del programma aveva una relazione da quattro anni, lei voleva convivere, ma lui trovava sempre scuse per non farlo. Quindi, nel villaggio lei voleva capire se poteva fare affidamento su di lui perchè lei era sicura dei propri sentimenti.

Invece, in modo del tutto inaspettato, Valeria si è avvicinata molto al single Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, e tra i due c’è stato anche un bacio. Ciavy dall’altra parte non ha mancato di rispetto a Valeria fisicamente, ma dai primi giorni ha parlato di lei come di una storia finita, come di una donna della quale non è più innamorato.

Ciavy, dopo le immagini del bacio tra Valeria e Alessandro, ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto immediato. Quel confronto sta ancora facendo mormorare molto il web. Ciavy non la smetteva di parlare e ha dato vita ad un monologo che ha portato anche Filippo Bisciglia ad intervenire più volte. In ogni caso, la coppia ha deciso di interrompere la loro relazione. Ma adesso sembra che le cose siano cambiate.

Valeria e Ciavy insieme: la segnalazione

Molti utenti social hanno fatto delle segnalazioni a Deianira Marzano dicendo di aver visto Valeria e Ciavy insieme al mare nello stabilimento di Passoscuro (Roma). La blogger ha attaccato pesantemente la coppia: Ciavy per le sue parole e il suo comportamento, Valeria per come ha pianto per il fidanzato per essere stata trattata male e poi per essere tornata insieme a lui.

Ad ogni modo, Deianira e molti utenti social non hanno mai creduto alla storia nata tra Valeria e Alessandro Basciano. Mentre molti sognavano una nuova storia d’amore tra i due, molti altri hanno visto qualcosa di finto nelle azioni del tentatore. Infatti, Alessandro, in una recente intervista, ha fatto dei passi indietro rispetto a Valeria. Ha detto che è nato dell’affetto, ma che non può esserci nient’altro visto che lei ha appena concluso una storia importante.

Questa storia importante, però, è davvero conclusa? Se la coppia è stata vista di nuovo insieme, al mare, forse c’è stato un avvicinamento. In ogni caso, ne sapremo sicuramente qualcosa in più molto presto. Voi che cosa ne pensate?