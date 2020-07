Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il clamoroso ritorno dopo Stefano De Martino [FOTO]

Notizie di gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Un’estate all’insegna del gossip. Infatti continuano delle indiscrezioni sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni il gesto della soubrette argentina nei confronti del suo ex Andrea Iannone ha sorpreso tutti.

E se lei continua a smuovere le acque, l’ex marito Stefano De Martino reduce dal successo con Made in Sud continua a mantenere il silenzio. E se l’ex coppia ha deciso di farsi una guerra fredda a colpi di nuove possibili relazioni, il rapporto tra la conduttrice di Tu si que vales e il pilota dell Moto GP al momento squalificato, sembra essere tornato sereno.

Il triangolo amoroso coinvolge anche Alessia Marcuzzi

Come ormai tutti ben sanno, la storia ritrovata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è arrivata al capolinea circa due mesi fa, spazzando quelle voci che vedevano il ballerino napoletano e la soubrette argentina pronti per un secondo matrimonio e un secondo figlio per dare un fratellino o sorellina a Santiago. Da quel momento in poi le notizie di cronaca rosa non si è mai fermato.

Infatti, in queste ultime settimane, dopo la fine della quarantena, si era parlato di liti furibonde, ma anche problemi di convivenza durante i lockdown e della presenza dei genitori della modella argentina. Ma di recente è saltato fuori anche il nome di una nota conduttrice Mediaset: Alessia Marcuzzi. Nonostante le secche smentite da parte dei diretti interessati si continua a parlare del presunto triangolo amoroso.

Belen Rodriguez e quel like sibellino ad Andrea Iannone

Settimane fa Andrea Iannone, era stato paparazzato insieme alla sua ex Belen Rodriguez, durante la crisi con Stefano De Martino. La conduttrice argentina aveva seccamente smentito ogni forma di riavvicinamento col centauro. Anche quest’ultimo aveva detto di non aver bisogno di notizie di gossip, ribadendo che quell’incontro era avvenuto casualmente. C’è da sottolineare che dopo la fine della loro storia, la modella e il pilota non hanno mai avuto dei contrasti, anzi non hanno mai svelato le ragioni del loro allontanamento.

A distanza di mesi è tornato a farsi avanti il sospetto di un possibile riavvicinamento da parte della madre di Santiago. La donna infatti, di recente ha lasciato un cuoricino rosso nell’ultimo scatto condiviso da Iannone. Naturalmente nulla di scandaloso, ma si tratta di un gesto strano avvenuto proprio dopo la fine della relazione col ballerino napoletano. Ecco la foto in questione: