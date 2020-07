Temptation Island, Katia Fanelli in una nuova intervista: la verità sul gossip che la vede vicina ad un tentatore

Katia Fanelli ha detto che cosa succede davvero con il tentatore Alessandro Usai, ha parlato del suo ex fidanzato Vittorio e della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip

Temptation Island: il gossip su Katia Fanelli

Abbiamo conosciuto Katia Fanelli l’anno scorso nella sesta edizione di Temptation Island. Aveva partecipato con l’ormai ex fidanzato Vittorio Collina. Insieme da due anni e mezzo, lui voleva capire se lei era davvero innamorata perchè spesso era egoista. Invece, nel villaggio, come spesso accade nel programma, è stato poi lui ad interessarsi ad un’altra ragazza.

Katia ha avuto un comportamento molto esuberante, ma non si è avvicinata in modo particolare a nessuno dei tentatori. Però, le parole dispregiative usate nei confronti del suo fidanzato hanno portato lui a guardarsi attorno e a iniziare un flirt con Vanessa fino ad arrivare a baciarla. Al falò di confronto Katia in lacrime gli ha chiesto di tornare insieme, ma per Vittorio era finita. Inoltre, ha iniziato una relazione con Vanessa che si è conclusa qualche mese dopo.

In questi giorni Katia è stata protagonista di vari articoli apparsi nel web. Infatti, la “fotonica” è stata vista in compagnia di Alessandro Usai, tentatore della settima edizione di Temptation Island. I due si sono anche fermati davanti ad un albergo. Ma c’è davvero qualcosa tra di loro?

L’intervista di Katia

Katia ha rilasciato una nuova intervista a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli. In questa occasione lei ha smentito un coinvolgimento sentimentale tra lei e Alessandro. Lui l’ha cercata, ma sono solamente amici. Lei sta bene da sola in questo momento e quando si fidanzerà lo dirà con gioia a tutti.

Ma Katia è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato Vittorio. Ha detto che non crede che tra lui e Vanessa ci sia stata una relazione, crede piuttosto che lui ci abbia creduto, ma che lei non sia mai stata interessata. D’altronde lui è molto ingenuo. Poi ha ricordato la loro relazione, che non è stata una semplice storia d’amore, ma una favola per lei ed è molto dispiaciuta per come sono andate le cose perchè lei era innamorata pazza di lui.

Ma che cosa pensa Katia della nuova edizione di Temptation Island? La fotonica trova tutti molto noiosi e non le piacciono per niente. Per fortuna c’è Antonella Elia che fa ridere e che tiene su gli animi. Tuttavia, lei rifarebbe subito un altro reality. Se le proponessero il Grande Fratello Vip, ad esempio, correrebbe senza neanche pensarci un attimo.