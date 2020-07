Romina Power, la confessione inedita su Al Bano: “In tutti questi anni non lo sono mai stata”

Romina Power e il 50esimo anniversario con Al Bano

Domenica 26 luglio 2020 è stata una giornata molto speciale per Al Bano e Romina Power. Infatti proprio quel giorno i due artisti avrebbero festeggiato 50 anni di matrimonio. Il Maestro e la cantante americana sono convolati a nozze nel 1970 a Cellino San Marco, però poi si sono lasciti alla fine degli Anni Novanta.

Approfittando della ricorrenza, l’artista statunitense ha deciso di rilasciare una lunga e toccante intervista per il Corriere della Sera. La donna ha ripercosso tutti questi anni che le hanno dato gioie ma anche tanti dolori, parlando di sé stessa e ovviamente dell’ex marito. “Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto brani e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla…“, ha confessato la Power.

La cantante statunitense non è mai stata la spalla di Al Bano e ricorda l’ex suocera

Intervistata dal Corriere della Sera, Romina Power parlando della sua lunga carriera al fianco di Al Bano ha detto anche che le dava molto fastidio quando la gente rimuovere il suo cognome. “Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina, io aggiungevo sempre Power”, ha detto la cantante ribadendo che in tutti questi anni non è mai stata la spalla del Maestro di Cellino San Marco.

Poi la donna ha asserito anche che il Carrisi le ha insegnato a stare sul palco e affrontare il pubblico. Da ragazza era abbastanza timida ed insicura, assorbendo e fatto la sua disinvoltura. Durante la chiacchierata col giornalista, la Power ha menzionato la signora Jolanda Ottino, l’ex suocera che è venuta a mancare qualche mese fa. “Rivederla dopo tanti anni è stato commovente”, ha detto Romina.

Romina Power il commovente ricordo della sorella Taryn

Nella parte conclusiva dell’intervista Romina Power ha parlato anche della sorella più piccola Taryn, che è venuta a mancare il mese scorso a causa di una leucemia. “Ha lasciato nella mia vita un vuoto enorme. E’ stata la sorella migliore che potessi avere”, ha confessato l’ex moglie del Maestro di Cellino San Marco.

Nel frattempo la cantante statunitense si trova in Croazia dalla sua terzogenita Cristel Carrisi e i due nipotini Kai e Cassia Ylenia, avuti dal marito Davor Luksic. Dopo mesi di isolamento in Puglia, la donna ha lasciato l’Italia in attesa di fare ritorno in California.