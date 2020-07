Martina Nasoni fidanzata: ancora critiche per lei e Daniele Dal Moro

Martina Nasoni ha una nuova relazione, ma sui social non sono finite le critiche per lei e per Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha anche replicato

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: è finita

Al Grande Fratello 16 abbiamo conosciuto Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. I due concorrenti ben presto hanno iniziato un flirt con tanto di effusioni e baci nella Casa. Tuttavia, in poche settimane tra loro sono iniziati gli scontri tanto da portare Daniele alla decisione di troncare il rapporto per poter terminare il reality in modo sereno.

Tuttavia, alla fine del programma, che Martina ha vinto, tra loro c’è stata una frequentazione piena di alti e bassi. Nei momenti bassi, i due ex gieffini non avevano problemi ad insultarsi e ad attaccarsi anche pubblicamente. Poi tutto è finito e Daniele Dal Moro ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono di Uomini e Donne. In realtà si diceva che era stato proposto prima a Martina, ma lei aveva rifiutato perchè ancora innamorata di lui.

Ad ogni modo, gli utenti sui social non riescono a staccarsi dall’idea di loro due come coppia e hanno continuato per tanto tempo a sperare in un riavvicinamento, soprattutto quando Martina e Daniele hanno ripreso a seguirsi su Instagram. I due, però, hanno chiarito che si vogliono bene, ma non c’è più nulla.

Martina fidanzata: ancora attacchi alla coppia

Daniele Dal Moro ha intrapreso il percorso da tronista a Uomini e Donne per voltare pagina in amore dopo la turbolenta relazione con Martina. Tuttavia, il tutto è stato interrotto dal Coronavirus. Martina, d’altra parte, si è avvicinata molto ad un corteggiatore di Sara Shaimi, Matteo Guidetti, ma poi ha iniziato una relazione con Christopher, tatuatore come lei.

Nonostante in molti siano stati felici per lei e per la sua nuova storia d’amore, alcuni le hanno fatto notare come abbia dimenticato in fretta Daniele Dal Moro. Un’utente in particolare l’ha difesa da questi attacchi dicendo che non avrebbe potuto fare altrimenti dopo che Daniele ha comunque scelto la strada da tronista “parcheggiandola“. Ma a quel punto, Daniele Dal Moro è intervenuto personalmente sui social.

L’ex gieffino ha detto che “nessuno ha mollato nessuno“, poi che Martina è libera “come lo è sempre stata” di fare tutto quello che vuole nella sua vita e che gli augura ogni bene. Infine, ha attaccato duramente l’utente che aveva scritto quel commento dicendole di farsi una vita e di non “sparare min***ate“. Tutto come sempre nel suo stile, voi che cosa ne pensate?