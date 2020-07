Giulia De Lellis, sua nonna non sta bene: “Sono corsa a Roma, non sono tranquilla” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Giulia De Lellis ha spaventato i suoi fan in quanto ha parlato di sua nonna che non sta affatto bene. La protagonista si è sfogata con tutte le persone che la seguono raccontando il motivo dei suoi continui spostamenti tra Roma e altri posti dell’Italia.

Il motivo, purtroppo, risiede in un problema di salute che riguarda sua nonna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sembrata alquanto provata anche se non è voluta entrare troppo nel merito della questione, ma la cosa sembra alquanto grave.

Giulia parla di sua nonna che non sta bene

La nonna di Giulia De Lellis non sta bene. La protagonista ha raccontato la cosa attraverso il suo profilo Instagram. Nel dettaglio la dama si è sfogata dicendo che questo è un periodo davvero parecchio turbolento. Si sta spostando in giro per l’Italia a causa di questioni personali e professionali. Proprio in questo fine settimana, infatti, è dovuta letteralmente correre a Roma dalla sua famiglia a causa di sua nonna. Giulia ha fatto gli occhi lucidi ed ha spiegato che la donna non sta affatto bene.

Questo ha spinto l’influencer a raggiungere la sua famiglia nonostante i molteplici impegni di lavoro. Purtroppo, la De Lellis ha potuto dare luogo solo ad una piccola fuga, in quanto ieri sera è stata costretta a scappare nuovamente via per alcuni progetti che ha in ballo. La sua mente, però, non è affatto tranquilla e serena in quanto il problema sembra essere più grave del previsto. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo della De Lellis

Giulia De Lellis si è commossa nel parlare di sua nonna, ma ha subito stoppato il video onde evitare di piangere in diretta con i fan. Dopo pochi minuti, ha ripreso il video ed ha voluto rispondere a tutti coloro che l’accusano di non avere nulla a cui pensare. Il fatto che il suo lavoro si svolga quasi integralmente in giro non vuole affatto dire che non ha pensieri e preoccupazioni, anzi.

Lei, come tutte le persone normali, ha delle cose a cui pensare e delle situazioni da gestire che le tolgono parte della serenità. Nonostante tutto, però, è costretta ad andare avanti con la sua vita e con i suoi impegni anche se la testa, specie in questo particolare periodo, è da tutt’altra parte.