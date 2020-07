DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 29 luglio: lite tra Can e Sanem

Trentaseiesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Quest’ultima che da oltre un mese ha preso il posto di Uomini e Donne sta riscuotendo un successo impressionante raggiungendo numeri da prime time.

Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Can, Sanem e i dipendenti della Fikri Harika saranno impegnati con uno spot scritto dagli utenti web. Nel frattempo i due avranno un’accesa discussione e la madre della Aydin le dirà che il fotografo non la amerà mai. La figlia ascolterà il consiglio del genitore? Per saperlo continuate a leggere gli spoiler che trovate nel prosieguo dell’articolo.

La Fikri Harika impegnata con uno spot richiesto dagli utenti web

Le anticipazioni del 36esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 29 luglio 2020, svelano che Sanem e Can si impegneranno tantissimo per la realizzazione di un nuovo progetto a casa dell’affascinante fotografo. Stavolta, però, tutto il personale della Fikri Harika dovrà occuparsi di una sceneggiatura scritta dagli utenti dio internet.

Nonostante la campagna sui social media sia al punto di essere completata, i commenti arrivati dal web non saranno del tutto incoraggianti. Il primogenito di Aziz e l’aspirante scrittrice si provocheranno a vicenda. Nel frattempo, però, i due protagonisti della soap opera turca faranno il possibile per portare a conclusione il lavoro con grande professionalità.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can e Sanem hanno una nuova discussione

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can e Sanem dimostreranno per l’ennesima volta di non poter stare lontano l’uno dall’altra. Infatti, il fotografo e la sorella più piccola di Ayane non faranno altro che cercarsi anche dopo aver avuto un’accesa lite.

Nel frattempo, Mevkibe e Ayhan organizzeranno una proiezione speciale della pubblicità di Osman ce mostrano delle bevande biologiche. L’affascinante macellaio si emozionerà molto perché durante il lavoro verrà applaudito e per i complimenti ricevuti. Successivamente la Aydin ritornerà nella sua abitazione e dovrà fare i conti con la madre. Quest’ultima le dirà di essere convinta che il fratello di Emre non si innamorerà mai di lei. Cosa farà la giovane aspirante scrittrice? Per saperlo continuate a vedere lo sceneggiato turco di Canale 5.