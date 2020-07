Adriana Volpe matrimonio in crisi? Lei risponde e il web insorge: “Non si comporta come una moglie” (FOTO)

Adriana Volpe è molto attiva sui social e in queste ore ha deciso di aprirsi con i fan parlando del suo tanto chiacchierato matrimonio. La dama ha pubblicato delle foto su Instagram al di sotto delle quali ha voluto ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza mostrati in ogni circostanza.

La padrona di casa di Ogni Mattina ha risposto a quasi tutti i commenti e tra questi c’è stato anche qualcuno che ha fatto menzione della sua vita privata. Anche al di sotto del profilo di Roberto Parli, però, ci sono dei dettagli molto interessanti.

I commenti di Adriana Volpe sul matrimonio

Dopo la fine del GF VIP, il matrimonio di Adriana Volpe è finito al centro dell’opinione pubblica. In molti hanno notato dei dettagli che sembrano lasciar intendere che la coppia abbia deciso di interrompere la loro relazione. Il fatto che vivano un matrimonio a distanza è una cosa alquanto strana. Inoltre, il vederli così poco vicini sui social sta fomentando ancor di più i dubbi. Per tale motivo, al di sotto di uno degli ultimi post della conduttrice si è aperta una polemica.

Un utente, infatti, ha fatto i complimenti alla Volpe per essere bellissima, in seguito le ha chiesto se fosse single o meno. Un altro fan, allora, ha risposto dicendo che la donna non potesse rispondere, in quanto i panni sporchi si lavano in famiglia. Adriana, però, non ha lasciato passare la cosa ed ha chiarito che non fosse affatto single, bensì sposata. Con tale frase, dunque, i pettegolezzi sul suo conto sembrerebbero essersi dissolti. (Continua dopo il post)

Il comportamento di Roberto Parli

In verità, però, sul profilo di Roberto Parli sembra sia trapelata tutt’altra verità. Anche a lui sono state poste delle domande sul matrimonio con Adriana Volpe e quanto emerso ha lasciato molto più spiazzati. Numerosi utenti, infatti, gli hanno detto che Adriana non lo merita affatto in quanto non si comporta come una vera moglie. Da quel momento in poi è sorta una vera e propria diatriba tra fan e hater della diretta interessata.

La cosa che più di tutte ha insospettito i follower è il fatto che Roberto non è minimamente intervenuto sulla vicenda. Il protagonista, infatti, non ha messo a tacere i rumors sulla vicenda difendendo a spada tratta sua moglie, così come ha fatto lei. Questo, dunque, sembra essere una velata conferma dell’esistenza di problemi nel loro rapporto.