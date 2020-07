Uomini e Donne, Enzo Capo si racconta: come è nato il business a Budapest e il rapporto con le donne

L’ex cavaliere del trono over si è raccontato in una nuova intervista tra infanzia, amori e lavoro. Ecco le sue dichiarazioni

Uomini e Donne: Enzo Capo si racconta

Abbiamo conosciuto Enzo Capo nel trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha intrapreso una frequentazione con Pamela Barretta, ma dopo alcuni weekend romantici trascorsi insieme, in studio c’erano degli scontri e dei dubbi sul lasciare la trasmissione. Tuttavia, Enzo ha iniziato ad avere degli atteggiamenti di gelosia e per questo Pamela ha deciso di lasciare Uomini e Donne per provare a continuare la relazione con lui al di fuori.

Il tutto è andato bene per alcuni mesi, poi con l’inizio del lockdown le cose sono cambiate molto velocemente. La coppia ha iniziato ad allontanarsi, a litigare, tanto che hanno affrontato i loro problemi nelle ultime settimane di Uomini e Donne, in studio davanti a Maria De Filippi. Ma se Pamela voleva ricucire il rapporto, per Enzo era tutto finito.

Enzo non è passato molto bene agli occhi del pubblico da casa. Ha ricevuto moltissime critiche dai social per la sua freddezza, per come ha rinfacciato certe cose a Pamela e per il suo ultimo tentativo di riconciliazione, dopo che lei gli aveva mandato una diffida. Ad ogni modo, lui ha detto che sono usciti solamente i lati negativi in trasmissione ma lui è molto altro.

L’intervista

In una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, Enzo ha raccontato un po’ della sua vita dall’infanzia al cambiamento di lavoro al rapporto con le donne. Ad esempio, lui era un avvocato, ma adesso si occupa di hotel di lusso a Budapest, e questo l’abbiamo sentito spesso durante il dating show.

Ebbene, 10 anni fa, per sciogliere la società di un cliente che aveva a Budapest si è recato nella città e si è innamorato immediatamente. Grazie al suo cliente si è informato su come poter avviare un business e poterci stare più spesso. Adesso Enzo è molto ricco ma non dimentica da dove è partito, ovvero dai lavori più umili nella provincia di Napoli.

L’ex cavaliere ha poi parlato del rapporto con le sue ex fidanzate. Ha amato tutte le donne che gli sono state accanto e ancora oggi con molte di loro ha mantenuto dei rapporti molto sereni. Ad ogni modo, come aveva manifestato nella relazione con Pamela, Enzo desidera tanto avere un figlio. Per lui maschio o femmina non importa, ma perchè accada ha bisogno della persona giusta.