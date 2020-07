Maria De Filippi sorprende, confessione inedita sul figlio Gabriele: Un giorno mi ha chiesto…”

Maria una vera professionista e una donna dal cuore grande

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite in televisione. Come già anticipato da diversi blog ad Ottobre si trasferirà in casa Rai per condurre una serata in occasione della Giornata Contro la Violenza Sulle Donne.

Maria è una persona molto professionale e dedita al lavoro, ma nello stesso tempo è anche dotata di un cuore grande. Per quanto riguarda la sua vita privata, la De Filippi non ama molto parlare di se e della sua famiglia. Di recente, però, ha stupito tutti, dedicando un lungo messaggio al figlio adottivo Gabriele.

Il messaggio di Maria De Filippi a Gabriele

Un messaggio ricco d’amore materno quello che ha voluto dedicare Maria De Filippi a Gabriele. La conduttrice e Maurizio Costanzo hanno preso in adozione il giovane quando appena aveva 13 anni. Ora il loro figlio ne ha 30 e oltre ad essere un uomo e anche un suo collaboratore.

“Non sono più in apprensione per lui. In passato confesso di aver esagerato. Gli sono stata troppo addosso, gli ho rotto le scatole su tutto. Mi sono offesa, me la sono presa, certi suoi comportamenti mi sembravano profonde ingiustizie. Noi siamo stati modelli impegnativi e io sentenziavo parecchio con lui. Non lo mettevo mai nelle condizioni di poter sbagliare. Poi un giorno lui mi ha chiesto espressamente di non dirgli ciò che sarebbe successo se avesse fatto questo o quello. Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione.”

Maria De Filippi con molta commozione ha affermato che Gabriele le ha insegnato a essere madre. Stando alle sue parole la conduttrice si è sempre comportata come una mamma chioccia anche quando suo figlio ha raggiunto la maggior età.

La conduttrice pronta a diventare nonna

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono prossimi alle nozze d’argento. Un traguardo importante ma che nessuno si sarebbe mai aspetto. Per anni, la coppia è stata criticata per la troppa differenza di età e per il grande successo di di Quenn Mary.

Con il tempo, entrambi sono riusciti a mettere a tacere tutti, dimostrando il loro grande amore con l’adozione di Gabriele. Ad oggi il giovane lavora per la Fascino, azienda di proprietà di Maria. Da tempo, ormai è fidanzato con Francesca Quattrini e chissà che non sia pronto a rendere la mamma nonna di un bel nipotino…