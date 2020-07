Pamela Barretta di nuovo contro Enzo Capo? “Siete acqua di pozzo ma.,..” (FOTO)

La relazione nata a Uomini e Donne tra Enzo Capo e Pamela Barretta è giunta rovinosamente al termine diverso tempo fa. Ad ogni modo, pare che la ferita sia ancora parecchio fresca stando alle varie frecciatine che sembrerebbero trapelare dai social.

Se Enzo, dal canto suo, si sta godendo la bella vita tra le varie attività di lusso che svolge a Budapest, lo stesso non può dirsi per la pugliese. Proprio nelle ultime ore, infatti, pare sia trapelata un’ennesima stoccata sui social.

La bella vita di Enzo Capo

Pamela Barretta ha pubblicato una Instagram Stories, che per molti sembrerebbe essere un riferimento al suo ex Enzo Capo. La storia tra i due non si è conclusa in modo pacifico, sta di fatto che entrambi hanno discusso parecchio prima di giungere a questa decisione. Ad ogni modo, il napoletano è sembrato sempre più sicuro della scelta di chiudere, mentre la dama sembrava ancora molto presa. Tale atteggiamento si sta riproponendo anche su Instagram. Nello specifico, infatti, Enzo si sta dando letteralmente alla bella vita.

Sul suo account non fa altro che mostrare il suo tenore di vita alto, che si svolge tra le Spa e gli hotel di lusso che ha in giro per il mondo. Inoltre, il protagonista appare sempre in compagnia di donne diverse e bellissime mentre è intento a sorseggiare dello champagne. In molti lo criticano per la sua forte ostentazione sui social e tra questi pare ci sia anche la sua ex. (Continua dopo la foto)

La stoccata di Pamela Barretta

In queste ore, infatti, Pamela Barretta ha pubblicato un post, forse riferito a Enzo Capo. Nel dettaglio, la dama ha detto che certe persone non sono altro che acqua di pozzo anche se continuano a sentirsi dello champagne. Considerati gli ultimi post del cavaliere, dunque, il riferimento sembra alquanto palese a lui. Il suo nome, però, non è mai saltato fuori, pertanto, per il momento si tratta solo di rumors e ipotesi.

Ad ogni modo, al momento Pamela è single e si sta divertendo ad andare al mare con amici e amiche. Di grande rilevanza è, ad esempio, il legame che si è venuto a creare con Cristina Incorvaia, anche lei ex dama di Uomini e Donne. Le due sono entrambe single e alla ricerca di un uomo che sia in grado di regalare loro la felicità che cercano.