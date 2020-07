Alberto Matano in costume, Roberta Morise pazza di lui. La dichiarazione: “Bello…” [FOTO]

Alberto Matano in vacanza in Calabria

In attesa di rivederlo alla guida in solitaria de La vita in diretta, Alberto Matano sta continuando le vacanze nella sua amata Calabria. Il giornalista si sta rilassando dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa su vari aspetti. Non solo per la presenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per i contrasti interni con la collega Lorella Cuccarini.

Quest’ultima prima di chiudere il programma, attraverso una lettera lo ha accusato di essere un maschilista. Al momento manca oltre un mese al suo ritorno sul piccolo schermo, quindi il suo unico obbiettivo e riposarsi e godersi il mare e l’ambiente calabrese. Per la precisione l’ex mezzo busto del Tg1 si trova tra Reggio Calabria e Sovareto.

Il commento di Roberta Morise alla foto che Alberto Matano ha postato su IG

Nelle ultime ore Alberto Matano ha condiviso uno scatto su Instagram che lo mostra a mare, in costume e con una camicia bianca. Tra i vari likes e commenti arrivati sotto il contenuto, spicca quello di un personaggio Rai molto noto. Stiamo parlando di Roberta Morise, ex di Carlo Conti e ex co-conduttirce de I Fatti Vostri. Anche lei come il giornalista è di origini calabrese e inoltre tra i due c’è un bellissimo rapporto.

Non è la prima volta che la donna e l’ex mezzo busto del Tg1 appaiono insieme sul social, stavolta però, lei si è limitata solo a commentare con “Beddu”, che tradotto in italiano vuol significare ‘Bello’. Tra i cuoricini rossi si vedono anche quelli di altre due colleghe Rai, ovvero Monica Setta ed Elisa D’Ospina. (Continua dopo il post)

Quando inizia La vita in diretta 2020/2021? Le ipotesi

Nel frattempo ancora non si conosce con esattezza il giorno della messa in onda de La vita in diretta 2020/2021. Inizialmente tutte le trasmissioni Rai dovevano prendere il via da lunedì 7 settembre, ma nelle ultime ore si parla di un leggero slittamento, quindi la settimana successiva, lunedì 14.

Addirittura si parla del rinvio di sette giorni anche per gli show in prima serata. Naturalmente manca ancora molto tempo, quindi i vertici di Viale Mazzini potranno fare ulteriori cambiamenti di programmazione. Nel frattempo rimane ancora incerto il futuro di Lorella Cuccarini dopo l’allontanamento dallo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno.