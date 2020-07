Caterina Balivo umiliata in pubblico: “Di sicuro tua sorella sarà una mamma migliore di te” [FOTO]

Caterina Balivo in vacanza

Dopo aver detto addio a Vieni da me, il futuro professionale di Caterina Balivo è ancora incerto. Nel frattempo la professionista napoletana si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia. Dopo alcuni giorni trascorsi in Toscana, da qualche tempo si trova nelle Egadi. E proprio a Favignana è convolata a nozze la sorella Sarah.

Ovviamente la conduttrice Rai ha documentato il tutto sui suoi canali social dove ai complimenti ha ricevuto anche delle aspre critiche. E’ giusto che ognuno di noi esprima il proprio giudizio, ma è vero che bisogna farlo con un linguaggio consono senza mai offendere nessuno. Purtroppo, ancora una volta la Balivo è finita in pasto ai detrattori che non hanno perso tempo a puntarle il dito contro.

La conduttrice napoletana insieme alla sorella Sarah

Il polverone si è sollevato dopo che Caterina Balivo ha condiviso uno scatto su Instagram che la mostra vicino alla sorella Sarah. La professionista ha utilizzato una caption molto tenera per far capire ai follower quanto vuole bene ed è legata alla congiunta. In questa, la professionista Rai faceva riferimento alla nipote che, stando al suo parere, da grande diventerà un personaggio molto noto.

Ovviamente sono giunti migliaia di likes e complimenti da parte dei seguaci, ma nello stesso tempo qualcuno ha rotto l’armonia che si era creata sotto il post in questione. “Love my sister del cuore che quattro anni fa è diventata mamma di un futuro conduttore: Domenico Nocera. #ricordatevelo”, è questa la didascalia utilizzata dalla moglie di Guido Maria Brera. (Continua dopo il post)

Caterina Balivo offesa da un hater la sua replica e le difese dei follower

Purtroppo la mamma dei deficienti è sempre incinta. Infatti un hater le ha scritto: “Speriamo che lei sia migliore come mamma di te……. Ci vuole poco ma hai visto mai……“. Immediata è stata la risposta di Caterina Balivo che ha scritto: “Esatto ci vuole poco“. Per fortuna i veri follower dell’ex padrona di casa di Vieni da me hanno preso le sue difese scrivendo: “Caterina scusami perché non dovresti essere una buona mamma non ti conosce mi spiace per questa brutta affermazione”.

Non è finita qui, anche: “Ma come ti permetti! Chi sei per giudicare le qualità di una mamma! Chi SEI!!!”; “Ma se non ti piace questa ragazza o non la reputi “alla tua altezza” non la seguire no… Basta poco come dici tu? Ma non offendere le persone e pensa tu invece ad essere eventualmente un buon padre, perché credimi così non dai proprio il buon esempio!”.