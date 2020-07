Lino Guanciale, auguri da una persona inaspettata proprio su Instagram

Lino Guanciale, ad una settimana dalle nozze arriva il commento di Antonietta Bello

Lino Guanciale è convolato a nozze da circa una settimana con quella che era la sua fidanzata Antonella Liuzzi, è avvenuto giorno 19 luglio. Ha condiviso con tutti i suoi follower e fan sui social l’avvenimento, ma lo ha fatto dopo, proprio perché sia lui che lei sono molto riservati.

Il loro obiettivo era evitare che i mass media parlassero del matrimonio prima dell’evento, pubblicizzando. Hanno scelto di vivere il giorno più importante della loro vita in forma assolutamente privata tanto che non hanno informato nemmeno i parenti o gli amici. Erano soli in comune.

Lo hanno raccontato dopo, nella speranza che nessuno si offendesse. E non è successo dato che appena annunciato, tutti sono accorsi a fare loro gli auguri, le felicitazioni, le migliori congratulazioni. Tra tanti ecco saltare fuori il commento di Antonietta Bello, l’ex fidanzata dell’attore. Anche lei è un’attrice, sono stati legati per 10 anni. Ad oggi i due sono rimasti in ottimi rapporti ma i fan di lui non si aspettavano di poter leggere gli auguri direttamente di lei in questo modo.

Lino Guanciale: la reazione della sua ex fidanzata al commento di una follower dimostra quanto sia elegante ed unica

Lino Guanciale con le donne ha avuto davvero tanta fortuna, la reazione della sua ex Antonietta ad un commento sui social di una delle tante follower di lui la dice lunga. La donna ha scritto di essere felicissima del lieto evento, poi ha risposto ad una follower di Lino che le aveva detto che al posto di Antonella ci sarebbe dovuta essere lei.

Così con tantissima eleganza, quella che la contraddistingue, ha risposto che in realtà vicino a Lino sta benissimo la donna della quale lui è innamorato. Poi ovviamente ha ringraziato perché un commento piacevole è sempre gradito. Una classe che evidenzia come e quanto la donna sia diversa dalle altre. Infatti Lino è stato innamorato di lei proprio per questo motivo.

L’annuncio della rottura tra lui ed Antonietta è stato professionale e delicato

Lui appare sempre serio e professionale, a volte anche sulle sue, in realtà è soltanto una persona elegante. Quando ufficializzò la loro storia, fu ancora più dolce e delicato. Annunciò brevemente che dopo 10 anni avevano deciso di comune accordo di chiudere perché.

Tra i due non c’era più quella voglia di proseguire, quel qualcosa che li tenesse uniti. Nonostante questo, proprio come promesso le loro strade sono rimaste vicine, si sono incrociate e si incrociano tutt’ora. Il post ne è la chiara conferma.