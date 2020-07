Caterina Balivo è in crisi con il marito Guido Brera? La donna raccontala verità

Caterina Balivo condivide scatti e video ma il marito non c’è

Caterina Balivo una delle giornalista e conduttrice TV più amate dal pubblico italiano, è tanto seguita sui social. In questi giorni ha svelato tutti i retroscena della relazione con il marito Guido Brera. La conduttrice è stata in Sicilia precisamente all’isola di Favignana dove ha trascorso le vacanze estive e festeggiato il matrimonio della sorella insieme a tutta la famiglia.

Video e foto sono stati subito caricati su Instagram, i fan sono però molto attenti e grazie a questa scrupolosità si sono resi conto che insieme a loro non c’era il marito della conduttrice. Così è nato il gossip secondo il quale i due sono in crisi.

Caterina Balivo spiega che il marito è riservato e non ama i social, nessuna tempesta tra loro

Caterina Balivo non ama parlare di sé e diffondere notizie circa la sua vita privata, però in quest’occasione non ha potuto fare altrimenti. Quindi ha risposto in particolare ad una domanda che lei è stata posta da una follower che le ha chiesto cosa fosse successo tra loro due.

La conduttrice ha affermato che tra loro va tutto bene, non c’è alcuna crisi, semplicemente non appare in foto e video perché è molto riservato e non ama essere ripreso. Però lui era con loro ed hanno festeggiato tutti insieme. Quindi per adesso sembra andare tutto a gonfie vele.

La relazione con Serena Autieri lo aveva già inserito nello spettacolo

I due si sono conosciuti parecchi anni fa, lui ha mostrato sin da subito interesse nei suoi confronti vedendola in una foto su una rivista. Gli è subito piaciuta, quindi ha chiesto a degli amici comuni di poterla conoscere e di fare in modo che si incontrassero. Lui è un banker, sta a capo di una società londinese. Prima di Caterina Balivo aveva sposato un’altra donna, adesso infatti è papà di due figli, uno di 9 anni e uno di 13 anni.

Soltanto in poche occasioni ha parlato di sé e della sua vita passata. E’ stato proprio lui a raccontare che quando era adolescente era un po’ sfigato, amava la magia, niente di più. Poi piano piano tra un’esperienza e l’altra è cresciuto, oggi ha un lavoro molto importante, ricopre un ruolo oltre che impegnativo di grande responsabilità. Al mondo del gossip non è nuovo perché in passato è stato anche fidanzato con Serena Autieri, ma la loro frequentazione è durata pochissimo. Invece oggi di Caterina è davvero tanto innamorato. E’ stata lei a fare della sua vita un capolavoro togliendo qualsiasi tipo di paura su tutto. D’altronde, l’uomo afferma, è napoletana e non ha mezze misure.