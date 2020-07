Beautiful, spoiler 29 luglio 2020: Liam passa la notte con Steffy

Cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5? Thomas è riuscito a portare a termine il suo piano. Dopo essersi procurato della droga da Vincent l’ha sciolta nel bicchiere di Liam, così da fargli perdere ogni inibizione. La festa sulla spiaggia si è trasformata così in un vero e proprio incubo, che cambierà per sempre il rapporto tra Hope e l’ex marito, con grande gioia dello Spencer.

Hope è sconvolta dal comportamento di Liam, non lo riconosce più. Come mai solo un momento prima la consolava, promettendole che sarebbe passato questo brutto momento e ora corteggia spudoratamente lei e Steffy? Di certo Hope non può immaginare di che cosa sia stato capace Thomas pur di tenerla al suo fianco. I dubbi di Brooke si riveleranno dunque più che fondati. Nelle prossime puntate di Beautiful infatti, la follia di Thomas crescerà ancora di più, fino d arrivare ad un punto di non ritorno.

Beautiful, anticipazioni puntata mercoledì 29 luglio 2020

La festa sulla spiaggia prenderà una piega inaspettata. Liam, senza sapere di aver bevuto un cocktail con delle sostanze eccitanti, inizierà a infastidire Hope e anche Steffy che, a differenza della Logan junior, penserà che abbia bevuto troppo. In realtà, le sue avance non dispiaceranno alla giovane Forrester, lusingata di essere ancora desiderata dall’ex marito. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Liam si lascerà trasportare dagli effetti della sostanza psicotropa e perderà ogni inibizione.

Proseguendo con gli spoiler di Beautiful, Thomas coglierà la palla al balzo dicendo a Hope quanto sia superficiale Liam. La Logan junior finirà per credere al Forrester e lascerà la villa in sua compagnia. Thomas continuerà a parlare male del rivale in amore, così da allontanare Hope da lui in maniera definitiva.

Spencer fa l’amore con l’ex moglie

Nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5 Liam commetterà uno sbaglio. Avendo perso ogni inibizione, si lascerà trasportare dalla passione e passerà la notte con Steffy, con la quale farà l’amore. La giovane Forrester sarà al settimo cielo, pensando che Liam si sia innamorato di nuovo di lei, ma ovviamente le cose non stanno così.

Infine, nell’episodio di mercoledì, Liam si sveglierà completamente stordito nel letto di Steffy. Il giovane non si ricorderà nulla ma, davanti alla felicità della ex moglie, non se la sentirà di dirle la verità. Ricordiamo che Beautiful va in pausa dal 3 agosto per dare spazio alle nuove puntate in onda su Canale 5.