Stefano De Martino papà single sul Tirreno, in barca

Stefano De Martino la vacanza prosegue con il piccolo Santiago

Stefano De Martino si sta godendo le vacanze da single in compagnia del figlio adorato Santiago. Il figlio di 7 anni gli riempie le giornate, in questo momento si trovano in barca, proprio sulle Isole del Tirreno. Nel weekend appena trascorso hanno fatto tappa a Monza. Hanno esplorato con pinne, occhiali e mascherine i fondali blu delle acque che circondano l’arcipelago, si sono divertiti tra giochi, sorrisi e risate. I due uomini sono molto legati, così come Santi è legato a Belen.

A proposito di lei, Belen al momento si trova alle Baleari, tra Formentera e Ibiza insieme ai suoi amici e Gianmaria Antinolfi. Lui va e viene in base ai suoi impegni, si allontana e poi la raggiunge non appena possibile. Mentre Stefano e il piccolino cercano di divertirsi il più possibile in Italia allontanando il gossip che circola già da qualche settimana sul suo nuovo amore.

Stefano De Martino sveglia il piccolo Santiago e mostra sui social i loro tuffi

Stefano De Martino mostra ai suoi follower diversi momenti trascorsi con il piccolo, sembra essere tanto dolce ed amorevole con lui. Mostra il momento in cui lo sveglia in cabina, poi quando fanno il bagno insieme e nuotano felici. Si immortalano sempre tanto vicini, abbracciati, un bacio, uno sguardo. Intanto il loro tour continua, l’uomo cerca di dare di più al figlio essendo che il bambino è nuovamente costretto a dover affrontare la separazione dei suoi genitori.

Ad ogni modo le loro vite devono ricominciare da zero, proseguire come se niente fosse successo. La mamma e il papà di Santiago non ritorneranno più insieme, a dimostrazione di ciò gli scatti che vedono a Belen vicino a Gianmaria o Gianmaria che prende in braccio il piccolo Santiago. Ciò di cui ha bisogno Santiago è la serenità, i genitori non lo lasceranno mai da solo.

Nessun estraneo si occuperà del piccolo Santiago, nè prima nè dopo

Infatti Belen fino a qualche settimana fa aveva dichiarato che il piccolo non è mai stato lasciato in compagnia di estranei e mai succederà. Sono stati lei ed il marito a crescerlo e così andranno avanti anche quando dovessero dividere per sempre le loro strade.

Però ciò che i follower le chiedono ormai da qualche settimana è perché Antinolfi abbia già conosciuto il piccolo Santi o come mai abbia già il permesso di portarlo via da un locale in braccio. Contrariamente a tutto questo, Stefano sembra aver deciso di godersi le vacanze da solo in tranquillità con il bambino.