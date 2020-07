Irene Capuano è incinta? Sul web scoppia il caos dopo una foto sospetta: lei risponde (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di Irene Capuano e della possibilità che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa essere incinta. A scatenare immediatamente la curiosità dei fan è stata una foto alquanto sospetta pubblicata dalla protagonista.

Nel dettaglio, la dama ha pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia di una sua amica mentre entrambe sfoggiano un pancino inaspettato. Anche la frase annessa al di sotto lascia intendere un’inequivocabile verità. Ad ogni modo, vediamo cosa ha detto la diretta interessata in merito.

I rumors su Irene Capuano

Molti fan ritengono che Irene Capuano sia incinta. La dama ha pubblicato lo scatto di un pancino e poi ha annesso una frase molto particolare. Nello specifico ha detto che lei e la sua amica si sarebbero trovate ad affrontare entrambe un momento bellissimo della loro vita. Tutti, ovviamente, hanno collegato alla possibile gravidanza, considerando anche che la ragazza ha da poco ufficializzato il suo fidanzamento con Christian. L’influencer Deianira Marzano ha accusato la ragazza di voler marciare sulla vicenda in quanto non ha spiegato tutta la verità ma è stata molto vaga.

Ebbene, dopo numerosi pettegolezzi, l’ex di Luigi Mastroianni ha deciso, finalmente, di rompere il silenzio. Nel caso specifico, la protagonista ha esordito dicendo che in questo periodo si stanno diffondendo delle voci che non rispecchiano affatto la sua persona e il suo modo di essere. Proprio per tale motivo, ha deciso di chiarire tutto nei minimi dettagli. Innanzitutto ha smentito di essere in dolce attesa. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatrice non è incinta

Irene Capuano, dunque, non è incinta. Quella foto è stata pubblicata solo per fare dell’ironia insieme alla sua amica. Le due fanciulle, infatti, avevano mangiato un po’ troppo poco prima, pertanto, si sono divertite a scherzare su questa vicenda. L’ex corteggiatrice è apparsa anche parecchio provata dalla questione dato che non ha gradito le accuse ricevute da numerosi utenti del web.

L’idea di diventare madre è sicuramente presente nel suo immaginario, ma non è da concretizzare in questo particolare momento storico. Per adesso, infatti, lei si sta concentrando sulla sua carriera e sull’affermarsi dal punto di vista lavorativo. Inoltre, la sua relazione è nata da troppo poco tempo, pertanto, c’è bisogno di un altro po’ di tempo prima di arrivare a fare pensieri di questa importanza.