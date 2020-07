Samanta Togni è il nuovo volto pronto ad affiancare Giancarlo Magalli

Samanta Togni non ha mai smesso di allenarsi ma in vista del programma accelera i tempi ed intensifica gli sforzi

Samanta Togni e Giancarlo Magalli sono pronti a riempirci le mattinate alla conduzione de I Fatti Vostri. Ballerina, ex danzatrice di Ballando con le stelle, ha 39 anni e sta già preparando il suo ritorno in tv. Appare essere sempre in forma smagliante, ma anche lei ha bisogno di seguire una dieta. Ha preso qualche chiletto durante la quarantena, però ammette di non avere mai smesso di allenarsi. Il ballo e lo sport sono stati i suoi migliori amici di sempre, lo sono tutt’ora. Purtroppo però non si può vivere di rendita, Ed ecco perché ha accettato l’incarico su Rai 2.

Adesso ha iniziato a seguire una dieta ferrea, che possa permetterle di andare in TV a settembre al top. Al momento sta mangiando dei dolci soltanto a colazione, li smaltisce durante la giornata. Poi sia a pranzo che a cena mangia frutta e verdura. La sera tra l’altro specifica che mangia prestissimo per evitare di appesantirsi prima di andare a dormire.

Samanta Togni, un grandissimo onore lavorare lì dove sono nati Giletti e Frizzi

Samanta Togni racconta che il prossimo anno saranno per lei ben 40 anni, una fase di esistenza del tutto nuova durante la quale non lascerà nè l’allenamento né il suo nuovo lavoro. La sfida lavorativa che ha accettato per lei è un onore: è incredula al pensiero che qualcuno possa averle affidato un ruolo tanto importante, di fiducia.

Quella è una trasmissione storica, considera un genio con lui che l’ha ideata, Michele Guardì. Della trasmissione adora particolarmente l’oroscopo di Paolo Fox, ciò che la riempie di stima è sapere che proprio lì hanno lavorato grandi nomi come Massimo Giletti e Fabrizio Frizzi.

Con umiltà, eleganza, rispetto e trasparenza la conduttrice è pronta a ripartire

Quindi si sta avvicinando la nuova esperienza e lei fa dei passi avanti intimidita ed intimorita, in punta di piedi. Nonostante questo afferma che sarà determinata e si impegnerà al massimo mantenendo comunque il rispetto e l’umiltà che le appartengono nella speranza di non avere problemi con nessuno. E’ un onore per lei collaborare anche con Magalli dal quale sa già che imparerà tantissimo. Ha a una grande esperienza televisiva, è simpatico, leggero, sempre alla mano.

Fino a qualche settimana fa non aveva ancora firmato il contratto, adesso invece si. Per questo si sta preparando all’inizio delle prove che avverrà a metà agosto. Questo per lei è un sogno che si realizza. Avrebbe voluto fare l’inviata per Uno mattina, invece ha avuto un un’opportunità ben diversa, sicuramente più importante ed unica nella vita.