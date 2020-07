Ezio Greggio rivela: “Durante la quarantena mi ha salvato”

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico superano le malelingue e le cattiverie e dimostrano di amarsi davvero

Ezio Greggio sembra essere ancora innamoratissimo della sua attuale compagna Romina Pierdomenico. Sono state tante le critiche nei loro confronti quando è venuta fuori la notizia della loro relazione. Lui è più grande di lei, ha 66 anni, lei invece ne ha 27. Nonostante la differenza d’età, sembrano andare abbastanza d’accordo, hanno anche superato il test della convivenza durante il lockdown.

A dirlo è proprio lui Ezio Greggio che afferma di essere felicissimo con lei a Montecarlo, dove stanno trascorrendo le vacanze. Poi aggiunge che grazie a lei ha ritrovato una sua forma fisica. Sente di essere fortunato, Romina è una personal trainer, fa tutti i giorni dieta, attività fisica quotidiana, tanto che durante il periodo della quarantena l’ha messo a stecchetto, gli ha dato una sana abitudine alimentare e non soltanto. Movimento fisico giornaliero. Molti suoi amici durante il periodo del lockdown sono ingrassati, invece lui ha perso almeno 5 kg.

Ezio Greggio, nessun problema durante il lockdown, legati più che mai hanno discusso soltanto per gli ingredienti da mettere sulla pizza

Ezio Greggio secondo le rivelazioni di Romina è stato un allievo encomiabile. L’ha seguita benissimo, ha accettato tutti i suoi consigli, infatti ha subito visto i grandi risultati. Hanno affrontato la pandemia nel migliore dei modi, hanno avuto un po’ di paura soltanto all’inizio, perché tutto sarebbe potuto andare a rotoli. Invece è andata benissimo.

Sono state tante le coppie a lasciarsi in piena quarantena, loro invece hanno superato la prova con 10 su 10. Hanno discusso soltanto su come fare la pizza, lei è tanto dietetica che mangia un pomodoro con un cappero, senza la pasta, senza lievito, possibilmente senza la pizza. Lui invece ama i sapori.

Ecco come hanno trascorso il lockdown senza annoiarsi

Anche se sino stati costretti a stare in casa come tutti, hanno trascorso il tempo nel migliore dei modi facendo esperimenti culinari, leggendo libri, vedendo film insieme. Poi ovviamente non sono mancate le cene con gli amici e con i figli di lui. Per esempio in occasione del suo compleanno, hanno cenato tutti insieme in videochiamata dato che i figli di Ezio erano a Londra.

Stessa cosa per la famiglia di lui che vive ad Avicoli: a distanza hanno giocato con la piccola Aurora, la nipotina del conduttore tv. Poi ovviamente non sono mancate le dirette su Instagram addirittura in collaborazione con Nicola Sorrentino, Davide Oldani, Antonella Clerici e a volte anche con Enzino Iacchetti, Gerry Scotti, Alessandro Del Piero. Romina ha affermato di aver partecipato a tutte come pubblico, sono state tutte dirette interessanti e divertenti. Progetti lavorativi lui ne ha ancora tanti, almeno per il momento però preferisce non parlarne.