Belen Rodriguez conferma il tradimento: ‘Chi ti ha illuso, verrà illuso’

Belen conferma il tradimento

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di prendere strade diverse già prima della pandemia. Lui era fidanzato con Emma Marrone quando ha conosciuto l’argentina. Non ci ha pensato due volte a lasciarla per stare con Belen e così si sono sposati. Purtroppo è arrivato il divorzio per un presunto gesto d’infedeltà di lui.

Belen si è fidanzata con Andrea Iannone, però poi è tornata da Stefano. Sembrava che stavolta le cose potessero andare per il verso giusto, però non è andata così. In seguito a una frase condivisa sui social da Belen, c’è stata la conferma del’infedeltà. Ha scritto che chi illude, verrà illuso dal mondo.

‘A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio’

Belen conferma il tradimento di Stefano con una frase pubblicata sul profilo Instagram. In pratica ha scritto che nella vita tutti ricevono ciò che meritano in base alle proprie azioni. Se si fa del male, allora si riceverà il male triplicato. Bisogna avere rispetto per il prossimo e chi pugnale alle spalle non se la caverà facilmente. Non è stato fatto il nome del destinatario, ma tutti hanno capito che il messaggio è stato rivolto a Stefano.

Nessuno dei due ha rivelato la causa della rottura, in quanto hanno difeso a spada tratta Alessia Marcuzzi dal gossip. Sul web si diceva che fosse stata lei il terzo incomodo, così è stata criticata e insultata. Alla fine Belen ha voltato le spalle al passato e ora sembra che abbia ritrovato la serenità accanto a un altro.

Si tratta di Gianmaria Antinolfi, estraneo del tutto al mondo dello spettacolo. Ha avuto una breve storia con Dayane Mello, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ha messo in guardia Belen perché a parer suo l’uomo è alla ricerca della visibilità.

La vacanza a Ibiza

Belen conferma il tradimento per l’ennesima volta, ma i più ottimisti sostengono che tornerà con il padre del figlio. Dopo il periodo buio ora sta vivendo un magico momento con l’imprenditore napoletano. I paparazzi hanno scattato delle foto alla nuova coppia nella località spagnola famosa per la movida notturna. Con loro c’è anche il piccolo Santiago, con il quale Gianmaria ha legato molto in poco tempo. Nel frattempo Stefano si sta godendo le vacanze a Napoli con Mariana Rodriguez, una bella venezuelana dalla bellezza indiscussa.