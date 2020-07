Giorgio Manetti “Non metterò mai più piede a Uomini e donne”. L’ex cavaliere getta strani ombre sulla redazione

L’ex cavaliere di uomini e donne mette in dubbio la credibilità della redazione

Giorgio Manetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e donne. La sua lunga frequentazione con Gemma Galgani gli ha portato tanto riconoscimento e sopratutto grandi ascolti al programma della De Filippi. Ancora una volta, a distanza di anni, in una recente intervista a Il Giornale è tornato a parlare della sua ex e della frequentazione con Sirius.

Da tempo, ormai l’ex cavaliere del trono over non spende più belle parole per Gemma e anche in questo caso non è stato affatto ‘gentile’. A spiazzare il web però alcune sue affermazioni rivolte alla redazione e a chi gestisce l’arrivo dei corteggiatori.

Giorgio Manetti non approva la conoscenza tra Gemma e Sirius

Giorgio Manetti e Gemma Galgani avevano deciso di chiudere i ponti a causa di alcune divergenze e l’ex cavaliere ha preferito dedicarsi ad altri progetti, tra cui la recitazione. Di recente, il fiorentino è tornato a parlare della sua esperienza al trono over e in particolare della relazione tra Gems e Sirius.

A proposito di Gemma, il gabbiano ha dichiarato che la sua ex di certo non è una persona semplice, ma una donna dalle mille sfaccettature. Della conoscenza con Nicola Vivarelli ha sempre avuto molti dubbi, sopratutto perchè rispetto al pubblico a casa la conosce meglio.

“E’ una donna che ha bisogno di certe cose da un uomo e non dico che sirius o chi c’è stato prima non gliele abbia date. Però lei ha bisogno di una persona con tanta personalità per questo non credo che dovrebbe innamorarsi di un ragazzino.”

Giorgio Manetti non tornerà mai più al trono over

Giorgio Manetti in relazione alla storia tra Gemma e Sirius si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa commentando la gestione della redazione di Ued. Infatti, sempre rivolgendosi a Il giornale ha chiesto: ha chi è venuta in mente quest’idea? Spiegando che quando era nel programma e la sera faceva serate, gli capitava spesso che delle ragazzine volevano diventare use corteggiatrici ma la redazione le rifiutava perchè troppo giovani. Come mai invece hanno proseguito con Gemma e Sirius?

Inoltre, Giorgio Manetti ha voluto mettere in chiaro anche un’altra cosa a riguardo gli ultimi periodi al trono over. A distanza di tre anni, ancora non capisce il motivo per cui veniva attaccato da tutti, e chiedendo delle spiegazioni si è sempre sentito dire di essere il benvenuto. A lasciare i fan senza parole e con qualche dubbio però testuali parole:

“Ad un certo punto ti rompi e arrivi ad un bivio, o decidi di rimanere e cominci a recitare cambiando una corteggiatrice a settimana o rimani fedele a te stesso. Io ho scelto la seconda opzione. Non tornerò mai più in quello studio perchè se lo facessi mi sentirei totalmente fuori luogo”.