Simona Izzo rivelazione shock: “Mi sono indebitata”, ecco per cosa…

Simona Izzo ha acquistato una villa extra lusso ma oggi giunge il pentimento

Simona Izzo non ha resistito e così ha raccontato il più grande errore della sua vita, commesso circa 10 anni fa. La donna ha 67 anni e parecchio tempo fa presa dall’entusiasmo si fece convincere ad acquistare una villa extra lusso, pur essendo senza soldi, quindi indebitandosi.

Non si tratta di una casa qualsiasi, ma di una villa storica a Favignana, in Sicilia. Questo posto è uno dei più difficili da raggiungere, ma che offre la serenità, la calma ed un panorama unico, speciale.

Simona Izzo, un salto nel passato: il marito Tognazzi cerca di renderla sempre felice

Simona Izzo ha raccontato di essere sempre stata innamorata di Favignana perché è un’isola meravigliosa, le ricorda tanto gli anni sessanta, proprio quando lei era piccola. Oggi è rimasta tale come se il tempo si fosse improvvisamente fermato. Per questo motivo lei ed il marito ha Ricky Tognazzi hanno fatto il possibile per acquistare casa dentro una grande Cava.

La loro casa si trova a 12 metri sotto il livello del mare, è spettacolare. E’ difficile raggiungerla, tanto quanto è stato difficile acquistarla. Mantenerla poi è davvero impossibile. Ha bisogno di tanta cura, d’altronde si trova vicino al mare, quindi ha bisogno di manutenzione anno per anno. Poi una delle difficoltà che la riguarda da vicino ha a che fare con il tuffo sfarina sempre, quindi bisogna stare con l’aspirapolvere in mano h24.

Marito e moglie al momento sono a Roma a causa dell’infortunio della donna

Ricky ha postato recentemente delle foto sul suo profilo Instagram, si può capire benissimo dal primo sguardo come si tratti di una bellezza più unica che rara, un piccolo paradiso terrestre nel quale rilassarsi spegnendo il cervello ed i pensieri di tutti i tipi. Al momento però i due non se la possono godere, lei durante il soggiorno a Capri si è infortunata. La donna si è fratturata la schiena e durante le dirette sui social ne parla sempre per aggiornare continuamente i suoi follower.

In questo momento marito e moglie si trovano a Roma e li rimarranno per qualche altro tempo ancora. Lei per esempio non potrà viaggiare per ancora molte settimane. Proprio in questi giorni Favignana è la più grande protagonista essendo al centro di tanti eventi chiacchierati come il matrimonio di Sarah Balivo la sorella di Caterina Balivo ma conosciuta perché ha partecipato a Pechino Express. L’isola è anche protagonista di vari siparietti e festeggiamenti di personaggi famosi e non soltanto.