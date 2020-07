Una Vita, spoiler 29 luglio 2020: Ramon offende Carmen

Vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 il 29 luglio 2020. Ramon ha ormai deciso di vivere la sua storia d’amore con Carmen, la domestica che gli è stata vicino dopo la morte dell’amata Trini.

I due non hanno passato momenti facili, specie dopo la chiamata alle armi di Antonito, che ha preoccupato non poco il Palacios. Come se non bastasse, non tutti i vicini hanno preso bene la loro relazione, giudicandola inopportuna. Nonostante ciò, Ramon ha continuato a volere al suo fianco la dolce Carmen.

Nella puntata di Una Vita in onda mercoledì, Ramon commetterà un’imprudenza che rischierà di rovinare per sempre la relazione con Carmen. La donna si offenderà molto e crederà di non essere all’altezza della compianta Trini. In fondo lei è una domestica, come può competere con una nobile signora? Questo sarà il pensiero che tormenterà la povera Carmen. Nel frattempo, Genoveva penserà a come riconquistare la fiducia dei vicini, dopo che Felipe avrà insinuato dei dubbi sulla sua onestà e quella del marito.

Una Vita anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5

Genoveva è in un vicolo cieco. Da una parte vorrebbe avere il potere di prima ma dall’altra è soggiogata da Alfredo, che l’ha più volte minacciata. Se non rispetterà il loro patto, volto a rovinare economicamente i vicini, le farà fare la fine che merita, visto che è in contatto diretto con Cristobal. Stando alle anticipazioni di Una Vita, la Salmeron non potrà fare altro che accontentare le richieste del perfido Bryce.

Proseguendo con le trame di Una Vita, Genoveva dovrà sbarazzarsi anche di Marlen, che le ha proposto di eliminare Alfredo. La donna è in possesso di foto compromettenti che potrebbero rovinarlo. Nonostante l’offerta sia allettante, la Salmeron ha deciso di non accettare, portando avanti la sua vendetta ai danni di coloro che non hanno aiutato lei e Samuel a fuggire dal maledetto quartierino. I prossimi a pagare saranno Liberto e Rosina.

Il passo falso del Palacios

Stando agli spoiler della puntata di Una Vita in onda mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5, Ramon commetterà un passo falso. Il Palacios porterà Carmen a fare shopping e le consiglierà di comprare un vestito.

Peccato che l’abito in questione sia lo stesso che indossava Trini. Come rivelano le anticipazioni di Una Vita, Carmen ci resterà malissimo e si convincerà che il Palacios non sia realmente innamorato di lei e che la voglia trasformare nella defunta moglie.